Compressore aria Xiaomi: OFFERTA DEFINITIVA e Prezzo super su Amazon

Un compressore d'aria portatile è un dispositivo compatto e versatile progettato per comprimere l'aria ambiente e fornirla a varie applicazioni.

Compressore aria per ogni evenienza: sconto sul prodotto Xiaomi

La nuova generazione del compressore d'aria portatile Xiaomi Mi 2 rappresenta un notevole miglioramento rispetto al suo predecessore. Questo dispositivo è dotato di un motore magnetico ad alta potenza che incrementa la velocità di gonfiaggio del 25%, consentendo di riempire un pneumatico vuoto in soli 8 minuti. Il cilindro ad alta precisione da 19 mm permette di raggiungere una pressione massima di 150 psi, rendendolo ideale per una vasta gamma di utilizzi.

Questo compressore è altamente versatile ed è adatto per auto di diverse dimensioni, SUV, moto e persino materassi ad aria, barche e palloni gonfiabili. Inoltre, può essere utilizzato come pompa per biciclette elettriche grazie all'adattatore a connessione rapida che facilita il montaggio dell'ugello.

La portabilità è un punto forte, con dimensioni compatte (123x75,5x45,8 mm) e un peso di soli 490g, rendendo facile il trasporto. La batteria al litio integrata e la porta di ricarica Type-C consentono un utilizzo senza dover collegare il compressore a una presa di corrente.

Il dispositivo offre 6 modalità di gonfiaggio preimpostate per un utilizzo semplice anche da parte degli anziani, con un preciso display digitale a LED per il monitoraggio della pressione. Inoltre, è dotato di luci LED di emergenza per affrontare situazioni di emergenza anche al buio. Con basso rumore di funzionamento, questo compressore è una scelta versatile e pratica per le esigenze di gonfiaggio.

Amazon applica uno sconto del 22% sul compressore aria di casa Xiaomi, prezzo d'acquisto finale pari a 47€.

