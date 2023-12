Completa la tua configurazione PC con l'SSD da 512GB di Lexar al 20% di sconto

Lexar presenta un SSD con una generosa capacità di archiviazione di 512 GB, progettata per offrire prestazioni eccellenti e velocità superiori. Questo SSD utilizza l'interfaccia NVMe per assicurare trasferimenti dati ad alta velocità, raggiungendo fino a 5300 MB/s in lettura e 4000 MB/s in scrittura.

La tecnologia di connettività SATA contribuisce a fornire una velocità che è ben 9,6 volte superiore rispetto alle unità SSD basate su SATA tradizionali. Il dispositivo è alimentato da un controller a 12 nm, che non solo offre prestazioni di alto livello ma garantisce anche un minore consumo energetico.

Per mantenere le prestazioni ottimali, l'unità dispone di un dissipatore di calore aggiuntivo opzionale per garantire che la temperatura rimanga sotto controllo, assicurando una lunga durata e stabilità.

L'ampia compatibilità di questo SSD lo rende adatto a diverse applicazioni, dalla compatibilità con PlayStation5 ai notebook e PC. Con il suo design portatile e la capacità di migliorare significativamente le prestazioni del sistema, l'unità a stato solido Lexar rappresenta una soluzione affidabile e ad alte prestazioni per soddisfare le esigenze di archiviazione digitale avanzate.