Comodità e versatilità con la custodia per iPad Logitech Combo Touch ora in OFFERTA!

La comodità e la qualità degli degli iPad è fuori discussione, perché ti permettono di vedere in grande e di effettuare diversi tipi di lavoro anche semplicemente stando seduto a un tavolo. Eppure per alcune mansioni, soprattutto lavorative, c'è bisogno di qualcosa in più, come una custodia che regga in verticale e una tastiera per scrivere velocemente ciò di cui abbiamo bisogno. Se cerchi un oggetto che faccia entrambe le cose, Logitech ha pensato proprio a te!

Da oggi infatti potrai aggiudicarti in offerta su Amazon la Custodia con tastiera Logitech Combo Touch a soli 145€, con uno sconto del 23% che ti farà risparmiare ben 45€ sul prezzo originale!

Comodità e velocità definitive

Si tratta di una custodia resistente, con piedistallo apribile per tenere il tuo iPad in verticale, e poter utilizzare di conseguenza la tastiera compresa: la tastiera è rimovibile, con layout italiano, e anche trackpad di precisione per fare le veci del mouse.

Questa custodia Logitech Combo Touch per iPad è compatibile con iPad di decima generazione, quindi coi modelli A2696, A2757, e A2777. Avrai anche il comfort della retroilluminazione, della leggerezza, e la resistenza a graffi e urti, ma anche liquidi.

