Comodità e convenienza con la stampante HP DeskJet 2723e

L'estate è quasi finita, e si riparte in pompa magna sia con il lavoro, sia con tutte quelle tediose pratiche da gestire a casa, tra scartoffie e quant'altro. Per riuscire a gestire tutto al meglio, è necessario avere una stampante pratica ed efficiente a casa, senza doversi spostare, e per fortuna se ne hai bisogno, eBay ha il prezzo giusto per te con la HP DeskJet 2723e.

Infatti da oggi puoi acquistare su eBay a un prezzo incredibile proprio la stampante multifunzione HP DeskJet 2723e, disponibile a soli 49,99€, il prezzo online ad ora più basso per il prodotto.

La soluzione perfetta

La stampante in questione è a dir poco un'occasione d'oro per te: oltre ad avere un prodotto moderno e ottimo dal punto di vista delle prestazioni, avrai anche 6 mesi di inchiostro incluso con HP+. Si tratta di una stampante che può stampare sia in bianco e nero, sia a colori, mantenendo la stessa velocità di sette pagine e mezza al minuto.

La HP DeskJet 2723e funziona inoltre anche come fotocopiatrice e come scanner, per avere un servizio completo direttamente a casa tua. Ha una capacità di 60 fogli, stampa come formato massimo in A4, e come interfaccia di connessione sfrutta l'USB 2.0.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.