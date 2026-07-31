Commissioni sul cambio valuta azzerate con le carte BBVA (anche nei weekend)

Anche quest’estate migliaia di italiani andranno in vacanza all’estero in un Paese dove i pagamenti vengono effettuati con una moneta diversa dall’euro. Nove volte su dieci ciò equivale a un costo extra legato alle commissioni sul cambio valuta, ma vi sono delle eccezioni.

Una di queste è rappresentata dalla banca spagnola BBVA, che azzera le commissioni sul cambio valuta quando si effettua il pagamento con le proprie carte. L’azzeramento delle commissioni vale indipendentemente dall’importo speso e dal giorno della settimana (anche nei weekend). Inoltre, sempre con le carte di debito in questione è possibile prelevare senza commissioni in Ue a partire da 100 euro.

Il conto online BBVA è però famoso per la sua promozione, tramite cui i nuovi clienti beneficiano del 3% di remunerazione e del 3% di cashback nei primi sei mesi dall’apertura del conto. Promozione che è attualmente attiva sul sito ufficiale, dove è disponibile il modulo online per completare la richiesta di apertura del conto.

Gli spagnoli di BBVA riconoscono il 3% di interesse lordo annuo sulla quota di saldo compresa tra un minimo di 0 euro e un massimo di 200mila euro, tasso che scende al 2,10% sulla quota eccedente (da 200mila euro a 1 milione di euro). Dopo i primi sei mesi la banca online spagnola riconosce una remunerazione garantita fino al 31 dicembre 2026.

Di conseguenza, le persone che restano in BBVA possono ottenere un nuovo tasso di interesse sulla liquidità presente nel conto corrente, fino al 2,10% di interesse lordo annuo.

Infine, la promo cashback è valida sulla spesa di 280 euro ogni mese per i primi sei mesi dal primo acquisto effettuato con la carta di debito BBVA. Quest’ultima è a canone zero, così come il conto online, che può essere aperto con estrema semplicità tramite l’apposito modulo disponibile sulla pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.