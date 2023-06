Commissione all'1% e zero canone: come POS Easy ti svolta i pagamenti

La tecnologia continua a trasformare il modo in cui facciamo affari, offrendo soluzioni innovative e convenienti per semplificare le transazioni commerciali. In questa prospettiva, Axerve ha sviluppato POS Easy, una soluzione di pagamento smart e senza complicazioni per i commercianti. Con caratteristiche uniche come l'assenza di conto corrente e di canone mensile, insieme a un'irrisoria commissione all'1% sulle transazioni, POS Easy rappresenta una scelta convincente per le imprese che cercano un sistema di pagamento flessibile e conveniente.

POS Easy di Axerve si distingue immediatamente per la sua flessibilità. A differenza di altre offerte sul mercato, non è necessario aprire un conto corrente dedicato per utilizzare questo innovativo terminale POS. Il prezzo è di soli 100 euro una tantum: l'unico costo che dovrai sostenere, oltre alla piccolissima commissione.

Un risparmio significativo

Uno dei vantaggi principali di POS Easy è l'assenza di canone mensile. Mentre molti altri servizi di pagamento richiedono pagamenti ricorrenti per l'utilizzo del loro terminale POS, Axerve ha deciso di eliminare completamente questa spesa per i suoi clienti. Ciò si traduce in un risparmio significativo per le imprese, soprattutto per quelle con un volume di transazioni moderato o in crescita. Senza canoni mensili che gravano sul bilancio aziendale, i commercianti possono destinare le loro risorse finanziarie ad altre priorità e investimenti.

Oltre all'assenza di canoni mensili, Axerve offre una commissione altamente competitiva del solo 1% sulle transazioni. Questo tasso di commissione è notevolmente inferiore rispetto a molte altre soluzioni sul mercato. POS Easy non è solo economico e conveniente, ma anche estremamente facile da utilizzare. Dotato di un display touchscreen a colori e un sistema Android, il terminale offre un'interfaccia intuitiva che semplifica la gestione delle transazioni e delle operazioni quotidiane.

POS Easy di Axerve rappresenta una soluzione smart e conveniente per i commercianti che desiderano semplificare i loro pagamenti. Con l'assenza di conto corrente, l'assenza di canone mensile e una commissione all'1% sulle transazioni, POS Easy offre vantaggi significativi sia in termini di risparmio finanziario che di praticità. Richiedilo subito in pochissimi passi: una volta che la tua richiesta sarà approvata, riceverai il tuo terminale direttamente al tuo indirizzo, pronto per essere utilizzato.

