Commenti su YouTube Music: svolta social per l'app di Google

Importanti novità in arrivo per YouTube Music. L’app nata da una costola della piattaforma di video streaming più famosa al mondo diventa “più social”, allineandosi alla sua sorella maggiore. Come annunciato dal TeamYouTube su Twitter, da adesso è possibile inserire e rispondere ai commenti su YouTube Music. La nuova funzionalità arriva in via ufficiale dopo la fase di test iniziata lo scorso giugno. I commenti sono già visibili su dispositivi Android e iOS per tutti gli utenti della piattaforma.

La sezione dedicata ai commenti su YouTube Music, disponibile sia per i file audio, sia per i video, è pressocché identica a quella della piattaforma principale. Gli utenti potranno infatti leggere, commentare, aggiungere like oppure dislike. Oltre ai nuovi commenti, la sezione mostrerà anche i commenti meno recenti, già inseriti dagli utenti su YouTube.

Tuttavia, questa non è l’unica novità rilasciata da Google. Infatti, l’intera sezione “Now Playing” dell’app è stata ridisegnata. Quando viene riprodotto un brano o un video, è possibile visualizzare i tasti like/dislike, commenti, aggiungi alla playlist, condividi, download e radio. I tasti di riproduzione saranno tutti di colore bianco e non si adatteranno più al tema del brano. Rimarranno poi i soliti tasti per visualizzare il testo, i brani successivi o quelli correlati.

Il restyle di YouTube Music non è l’unica novità pensata da Google per rendere la sua piattaforma più social. Recentemente, infatti, l’azienda di Mountain View aveva lanciato “Sample”, il nuovo feed per i video brevi in stile TikTok. Si tratta di un nuovo modo per provare a svecchiare la piattaforma e renderla attrattiva.

Dopo i commenti su YouTube Music, quale sarà la prossima mossa di Big G per acquisire nuovi utenti? Si allontanerà dal modello Spotify per seguire lo stile di altre piattaforme? Lo scopriremo presto.