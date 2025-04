Comfort e precisione al TOP: mouse Logitech MX Ergo S in offerta su Amazon

Porta la tua produttività a un livello superiore con il Logitech MX Ergo S, il mouse trackball wireless che combina comfort, precisione e un design ergonomico per chi lavora intensamente al PC. Grazie all'offerta speciale su Amazon, puoi averlo a soli 89,99€, risparmiando ben 35€ rispetto al prezzo di listino. Si tratta del minimo storico per cui non c'è tempo da perdere.

Ergonomia e design regolabile

Il Logitech MX Ergo S è stato progettato per garantire un'esperienza d'uso confortevole e senza stress, anche durante lunghe sessioni di lavoro. Il suo design inclinabile fino a 20 gradi consente di ridurre l'affaticamento muscolare dell'avambraccio del 27% rispetto ai mouse tradizionali. Grazie alle impugnature in gomma morbida e alla certificazione ergonomica, è ideale per mani di dimensioni medie o grandi, offrendo una presa sicura e piacevole.

Tra le caratteristiche che lo rendono unico spicca il pulsante DPI, che permette di alternare tra tracciamento veloce e di precisione con un semplice clic. Inoltre, i sei pulsanti programmabili possono essere personalizzati tramite l'app Logi Options+, per creare scorciatoie che migliorano il flusso di lavoro e aumentano la produttività.

Connettività versatile e autonomia straordinaria

Questo mouse offre una doppia opzione di connessione: Bluetooth o tramite il ricevitore USB Logi Bolt incluso nella confezione. Con la funzione Easy-Switch, puoi passare da un dispositivo all'altro in modo fluido e veloce, una soluzione perfetta per chi lavora su più piattaforme.

La batteria ricaricabile del Logitech MX Ergo S garantisce fino a 120 giorni di utilizzo con una singola carica completa. E se hai bisogno di una ricarica rapida, basta un minuto per ottenere fino a 24 ore di autonomia. Il moderno connettore USB-C rende il processo di ricarica ancora più pratico e veloce.

Logitech dimostra il suo impegno verso l'ambiente utilizzando il 20% di plastica riciclata post-consumo per le componenti del MX Ergo S. Questo lo rende una scelta non solo funzionale, ma anche sostenibile. Disponibile nella colorazione grafite, il Logitech MX Ergo S rappresenta un investimento intelligente per migliorare il tuo comfort e la tua produttività. Scopri di più e approfitta dell'offerta su Amazon.

