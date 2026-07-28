Come vederle le amichevoli estive di Serie A in vacanza all'estero

Il calcio non si ferma. Dopo gli spettacolari Mondiali di calcio tra Stati Uniti, Canada e Messico, a prendersi ora la scena sono le amichevoli estive di Serie A, in vista dell’avvio della stagione 2026/27. A trasmetterle sono da una parte DAZN, che detiene i diritti di tutta la Serie A, e Sky, che anche quest’anno offrirà la visione di tre partite a turno in co-esclusiva.

C’è però un problema: la visione in streaming delle partite all’estero è soggetta alle restrizioni geografiche imposte in automatico dai provider di rete agli utenti che si trovano in vacanza, con il famigerato avviso “questo contenuto non è attualmente disponibile nel tuo Paese”. Come risolvere?

La soluzione è sempre la stessa: occorre attivare una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di aggirare il blocco geografico simulando una connessione dal proprio Paese. A questo proposito segnaliamo l’offerta di Surfshark VPN, una delle migliori a livello internazionale, disponibile al prezzo scontato di 2,49 euro al mese con tre mesi extra gratis.

Una volta attivato il servizio, è sufficiente scaricare l’app sul dispositivo dove si intende guardare l’amichevole, per poi connettersi a un server VPN posizionato in Italia; quando la connessione sarà attiva, il blocco cadrà in automatico dal momento che si farà credere ai provider di rete nazionali di essere collegati dal proprio Paese.

Di seguito il calendario delle principali amichevoli estive di quest'anno delle squadre del campionato di Serie A:

31 luglio

Juventus-Nizza (ore 18)

1 agosto

Manchester City-Inter (ore 13:30)

Cardiff-Roma (ore 16:00)

2 agosto

Feyenoord-Atalanta (ore 15:00)

Ascoli-Lazio (ore 20:45)

5 agosto

Inter-Milan (ore 13:00)

Chelsea-Juventus (ore 13:30)

Napoli-Osasuna (ore 18:30)

Fiorentina-Deportivo La Coruna (ore 18:30)

8 agosto

Inter-Juventus (ore 13:00)

Milan-Chelsea (ore 14:00)

Brighton-Roma (ore 14:00)

Schalke-Atalanta (ore 17:00)

Napoli-Celta Vigo (ore 21:00)

11 agosto

Juventus-Palermo (ore 12:00)

12 agosto

Napoli-Aris Salonicco (ore 21:00)

15 agosto

Milan-Manchester United (ore 14:00)

Borussia Dortmund-Roma (ore 17:30)

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