Come vedere Zverev - Alcaraz in streaming anche dall'estero

È tutto pronto per l'ultimo quarto di finale degli Australian Open 2024. A partire dalle 10.30 del 24 gennaio 2024 (ora italiana) prenderà il via il match tra Zverev e Alcaraz che assegnerà il quarto e ultimo posto per le semifinali del primo Slam dell'anno per quanto riguarda il tabellone maschile.

Per vedere Zverev - Alcaraz in streaming basta collegarsi a DAZN. Da notare, inoltre, che è possibile guardare in streaming Zverev - Alcaraz anche dall'estero. In questo caso, è necessario utilizzare una VPN e collegarsi a un server situato in Italia, per geolocalizzare il proprio IP.

La VPN da attivare per completare quest'operazione è NordVPN che, con la promozione in corso, è disponibile al costo di 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con garanzia di Soddisfatti o Rimborsati esercitabile entro 30 giorni dall'attivazione. Per attivare la VPN è sufficiente seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale.

Zverev - Alcaraz: come vedere il match in streaming anche dall'estero

Per guardare Zverev - Alcaraz dall'estero è sufficiente, come prima cosa, attivare NordVPN sfruttando l'offerta in corso che riduce il costo fino a 3,99 euro al mese, attivando il piano biennale con garanzia di rimborso entro 30 giorni.

A questo punto, bisogna scaricare l'app di NordVPN sul dispositivo da cui si vuole guardare il match e poi accedere con il proprio account. Completate queste operazioni preliminari, sarà sufficiente attivare la VPN scegliendo un server situato in Italia per geo-localizzare il proprio indirizzo IP e aggirare i blocchi all'accesso geografici applicati a chi si trova all'estero.

Ora basterà collegarsi a DAZN e iniziare la visione degli Australian Open. Chi non ha ancora un abbonamento a DAZN può attivare uno, puntando sul piano DAZN Start con un prezzo a partire da 11,99 euro al mese. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

