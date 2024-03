Come vedere Vite in fuga in streaming dall'estero

Vite in fuga è un'apprezzata serie italiana, composta da 12 episodi, con protagonisti Claudio Gioé e Anna Valle. Prodotta da Rai Fiction, la serie è stata trasmessa nel novembre del 2020 su Rai 1 e viene occasionalmente riproposta dai canali Rai. In ogni caso, è possibile guardare in streaming Vite in fuga su Rai Play, in modo completamente gratuito.

Per chi vive o si trova momentaneamente all'estero, è possibile guardare Vite in fuga in streaming sempre grazie a Rai Play ma, in questo caso, è necessario collegarsi alla piattaforma tramite una VPN con cui "spostare" il proprio IP in Italia per aggirare il blocco all'accesso per chi si trova all'estero.

La VPN da scegliere per guardare Rai Play dall'estero è NordVPN. Il servizio, una delle migliori VPN sul mercato, ha un costo di 3,99 euro al mese e con 2 euro in più è possibile accedere anche a 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia, oltre che al password manager multi-piattaforma.

Per accedere all'offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN. Per tutti i nuovi utenti c'è sempre una garanzia di rimborso da esercitare entro 30 giorni dall'attivazione.

Vite in fuga: come vedere tutti gli episodi dall'estero in streaming

La procedura da seguire per vedere Vite in fuga in streaming dall'estero è semplicissima. Ecco tutti i passaggi:

per prima cosa è necessario attivare l'offerta di NordVPN

poi bisogna scaricare l'app di NordVPN s ul proprio dispositivo

ul proprio dispositivo una volta avviata l'app bisogna scegliere un server situato in Italia per geolocalizzare l'IP e evitare i blocchi geografici

per geolocalizzare l'IP e evitare i blocchi geografici ora basta collegarsi a Rai Play per iniziare lo streaming

NordVPN, come detto in precedenza, costa appena 3,99 euro al mese, garantendo una connessione senza limiti di banda e di traffico dati tramite rete VPN. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.

