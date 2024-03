Come vedere Uomini e donne in streaming dall'estero

Uomini e donne è uno dei programmi di maggior successo della televisione italiana, con tantissime edizione alle spalle e tanti fans che seguono lo show quotidianamente. Trasmesso da Canale 5, Uomini e donne è disponibile anche in streaming, tramite la piattaforma Mediaset Infinity, in modo completamente gratuito.

Per guardare Uomini e donne in streaming dall'estero, però, serve un accorgimento in più. Per accedere a Mediaset Infinity dall'estero, infatti, è necessario utilizzare una VPN e spostare il proprio IP in Italia, grazie alla possibilità di collegarsi ad un server italiano della rete VPN utilizzata.

In questo momento, la scelta giusta per attivare una VPN da utilizzare per questo scopo è NordVPN. Il servizio ha un costo di 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con garanzia di rimborso di 30 giorni. In più, aggiungendo 2 euro al mese è possibile accedere anche a 1 TB in cloud e al password manager multi-piattaforma. La promozione è disponibil in esclusiva tramite il sito di NordVPN, accessibile qui di seguito.

Come guardare gli episodi di Uomini e donne all'estero: la procedura completa

La procedura da seguire per guardare Uomini e donne in streaming all'estero è semplicissima. È necessario:

attivare NordVPN , sfruttando l'offerta in corso che riduce il prezzo a 3,99 euro al mese

, sfruttando l'offerta in corso che riduce il prezzo a 3,99 euro al mese scaricare NordVPN sul proprio dispositivo; sono disponibili app per smartphone, tablet, computer, Smart TV e altro ancora

sul proprio dispositivo; sono disponibili app per smartphone, tablet, computer, Smart TV e altro ancora accedere all'app di NordVPN e selezionare un server italiano per avviare la connessione VPN

A questo punto, la VPN permetterà di simulare la propria presenza in Italia. Ora basterà collegarsi a Mediaset Infinity e avviare lo streaming dell'episodio desiderato di Uomini e donne.

Per attivare NordVPN, ora in offerta al prezzo scontato di 3,99 euro al mese, basta seguire il link qui di sotto e poi selezionare la versione desiderata della VPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.