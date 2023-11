La proposta televisiva di TV8, canale 8 del digitale terrestre, è tra le più interessanti del panorama italiano, in virtù della collaborazione con Sky. Dagli show di Sky Uno più amati dai telespettatori, come 4 Ristoranti di Alessandro Borghese, X Factor, Masterchef e Pechino Express, ai grandi eventi sportivi, su tutti Formula 1 e MotoGP, TV8 è un canale molto seguito anche online.

Purtroppo quando si è in vacanza all'estero e ci si prova a collegare al sito tv8.it, il player della diretta streaming video non funziona a causa del blocco geografico impartito in automatico dal provider di rete.

Per fortuna però esiste una soluzione semplice per vedere TV8 all'estero: basta attivare un servizio VPN come NordVPN, serio, affidabile e veloce, che oggi è in offerta a partire da 3,79 euro al mese per 2 anni invece di 8,29 euro al mese.

Come vedere TV8 all'estero con NordVPN

Per vedere TV8 in streaming anche all'estero è sufficiente attivare uno dei piani NordVPN oggi scontati fino al 65%, scaricare l'app del servizio disponibile per PC, Mac, dispositivi Android e iPhone, accedere con le credenziali del proprio account e impostare uno dei server VPN disponibili in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese anche quando si è in vacanza all'estero.

Questa operazione, alla portata di tutti (anche di chi non ha grandi dimestichezza con la tecnologia), consente di sbloccare la visione dello streaming di TV8 all'estero e godere così dei propri contenuti preferiti anche all'estero.

L'offerta del Black Friday di NordVPN sconta il piano Completo del 65%, facendo crollare il prezzo a 5,79 euro al mese, con 3 mesi aggiuntivi in regalo. La promo Black Friday è disponibile su questa pagina.

