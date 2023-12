Non sai come vedere Sportitalia in streaming dall'estero? Non preoccuparti, questa guida ti aiuterà a risolvere definitivamente il problema.

Se in Italia il collegamento alla diretta streaming del sito ufficiale funziona alla grande, non appena ci si trova fuori dal territorio italiano la possibilità di guardare il live trasmesso su sportitalia.live.com va a farsi benedire. Per fortuna però esiste un trucco: per aggirare il blocco geografico del provider di rete, è sufficiente attivare un servizio VPN e scegliere un server italiano per simulare una connessione dal nostro Paese anche quando si è in vacanza in Europa o in un altro continente.

La VPN dal miglior rapporto qualità-prezzo è Atlas VPN, oggi in offerta a soli 1,54 euro al mese per i primi 2 anni grazie alla promozione di fine che sconta dell'86% il prezzo di listino, aggiungendo inoltre 6 mesi extra di servizio gratis.

Come vedere Sportitalia in streaming dall'estero con una VPN

Ecco i passaggi dettagliati per vedere Sportitalia in streaming dall'estero con una VPN come Atlas VPN:

Collegati alla pagina di Atlas VPN e fai clic sul pulsante Approfitta dell'offerta per completare la sottoscrizione del servizio. Una volta attivato il piano, accedi all'account con le tue credenziali. Vai ora alla pagina che include la lista dei server VPN e scegli uno di quelli presenti in Italia. Attendi che la VPN entri in funzione. Fatto questo, collegati al sito sportitalialive.com e goditi la visione del portale web ovunque tu sia.

