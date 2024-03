Come vedere Sinner-Griekspoor in streaming (Miami Open)

Questa sera, non prima delle 19:35 (ora italiana), Jannik Sinner affronterà l'olandese Tallon Griekspoor nel match valido per il terzo turno del Miami Open. L'incontro sarà visibile in streaming su NOW con il pass Sport, in questi giorni disponibile in promo a 9,99 euro al mese per dodici mesi invece di 14,99 euro.

Sinner è reduce dal successo in due set contro il connazionale Andrea Vavassori, incontro disputatosi nella serata di ieri dopo i continui rinvii causati dalla pioggia. Griekspoor ha invece avuto la meglio sullo statunitense Alex Michelsen al terzo set, dopo che i primi due si erano decisi al tie-break.

Miami Open, Sinner-Griekspoor: come vederla in streaming

Per vedere il match del terzo turno del Miami Open tra Sinner e Griekspoor occorre sottoscrivere il pass Sport di NOW.

È il pass che consente l'accesso completo a tutto lo sport di Sky live e on demand. Gli abbonati possono quindi guardare Formula 1, MotoGP, tennis (tutti i tornei ATP e WTA, in aggiunta a Wimbledon in esclusiva), NBA, Eurolega, rugby, golf e tanto altro ancora, senza dimenticare lo spettacolo delle tre coppe europee UEFA (Champions League, Europa League e Conference League), più tre partite a turno di Serie A insieme a tutta la Serie B e Serie C.

Negli ultimi giorni il pass sport di NOW è in promo a 9,99 euro al mese per dodici mesi anziché 14,99 euro. Il tempo di permanenza minimo richiesto è pari a un anno.

Tornando al match di questa sera, quello tra Jannik Sinner e Tallon Griekspoor sarà il terzo incontro in programma sul campo principale dopo Gauff-Dodin (terzo turno singolare femminile) e Marozsan-Rune (secondo turno singolare maschile). È la seconda volta che Jannik e Tallon si affrontano quest'anno: il precedente incontro risale a poco più di un mese fa, in semifinale a Rotterdam, con il facile successo dell'azzurro per 6-2, 6-4.

