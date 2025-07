Come vedere Sinner-Djokovic in streaming dall'estero (Wimbledon)

Jannik Sinner e Novak Djokovic si affronteranno venerdì a Londra, sul campo centrale di Wimbledon, nella seconda semifinale del torneo. L'incontro avrà inizio dopo la prima semifinale, che vedrà Carlos Alcaraz giocare contro lo statunitense Taylor Fritz. Il match tra il campione uscente del torneo e il tennista americano comincerà alle 14:30 italiane, quindi è ipotizzabile che la sfida tra Sinner e Djokovic inizierà non prima delle 17:00-18:00.

Entrambe le semifinali del torneo di Wimbledon saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Di conseguenza, per vedere sia l'incontro di Sinner che quello di Alcaraz è necessario avere un abbonamento. Il più completo, e allo stesso tempo il più conveniente, è il pass Sport di NOW, in questi giorni in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro. Si può definire come il più completo perché include la visione di tutti i tornei della stagione ATP e WTA, Wimbledon in esclusiva, lo US Open, le ATP Finals di Torino e la Coppa Davis. Per gli appassionati di tennis non esiste un altro pacchetto più completo di questo.

Rispondendo alla domanda del titolo, per vedere in streaming dall'estero Sinner-Djokovic occorre attivare una VPN, grazie alla quale è possibile superare le restrizioni geografiche imposte sui contenuti streaming quando ci si trova fuori dal proprio Paese di residenza. La VPN consigliata per lo streaming è NordVPN, forte della sua velocità di connessione superiore alla media, grazie alla quale è possibile guardare qualsiasi evento sportivo senza interruzioni.

NordVPN è in offerta a partire da 3,39 euro al mese per due anni, con la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Dopo aver completato la sottoscrizione del servizio VPN, sarà sufficiente connettersi a un server situato in Italia per sbloccare la visione della semifinale di Wimbledon tra Sinner e Djokovic.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.