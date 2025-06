Come vedere Real Madrid-Juventus in streaming dall'estero

Il Mondiale per Club entra nel vivo con le prime sfide ad eliminazione diretta. Martedì 1° luglio si giocherà Real Madrid-Juventus, incontro valido per gli ottavi di finale della competizione, con il fischio d'inizio fissato per le 21.00 (ora italiana) all'Hard Rock Stadium di Miami, negli Stati Uniti d'America.

La partita Real Madrid-Juve sarà trasmessa in diretta su DAZN. A questo proposito ricordiamo che il Mondiale per Club 2025 rientra nella lista degli eventi visibili con un semplice account gratuito, volendo però si può approfittare della promozione di questi giorni sul piano annuale Standard disponibile a 19,99 euro al mese per 6 mesi invece di 34,99 euro.

L'offerta in corso permette da un lato di risparmiare 15 euro al mese per metà anno, guardando dunque la Serie A a meno di 20 euro al mese fino al 30 dicembre 2025, dall'altro di accedere alla Premium Experience. Che cos'è la Premium Experience? Si tratta di un'esperienza di visione superiore degli eventi free della piattaforma rispetto a chi non ha un abbonamento: tra i vantaggi si annoverano le repliche integrali, l'assenza di pubblicità durante le partite e l'immagine in HDR di tutte le partite del Mondiale per Club.

Il match degli ottavi di finale del Mondiale per Club tra Real Madrid e Juventus sarà visibile in chiaro anche su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Per quanti si trovano in questi giorni all'estero per una vacanza, ricordiamo che la visione dell'incontro è bloccata a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider dei servizi di rete sui contenuti streaming. L'unico strumento efficace per bypassare il blocco geografico è una VPN, tramite la quale si può simulare una connessione da un altro Paese (in questo caso dall'Italia), facendo decadere in automatico le restrizioni.

Al momento una delle migliori VPN per la visione dei contenuti in streaming all'estero è NordVPN. per via sia della velocità di connessione che per le funzionalità extra relative alla sicurezza e alla privacy dei dati personali dei suoi utenti. In questi giorni i piani biennali sono in sconto fino al 72%, con prezzi a partire da 3,39 euro al mese e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.