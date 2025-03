Come vedere la quarta puntata di Pechino Express 2025 dall'estero

Questa sera andrà in onda la quarta puntata di Pechino Express 2025, l'adventure game di Sky condotto da Costantino della Gherardesca. L'appuntamento è per le ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW (il pass Entertainment è in offerta a 6,99 euro al mese per 12 mesi, ndr).

E se ci si trova all'estero? In questo caso occorre attivare una VPN, il servizio di rete privata virtuale che sblocca la visione dei contenuti streaming quando si è fuori dall'Italia. Dovete sapere infatti che, a causa delle restrizioni geografiche, i contenuti come Pechino Express su Sky e NOW non sono visibili dall'estero. Con una VPN, invece, si riesce ad aggirare il blocco geografico semplicemente simulando una connessione proprio dall'Italia.

Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è PrivateVPN, tra le primissime per rapporto qualità-prezzo, anche alla luce dell'ultima offerta: 3 anni di servizio VPN premium al prezzo scontato di 2,08 euro al mese, con tanto di garanzia di rimborso della durata di trenta giorni.

Come vedere dall'estero la quarta puntata di Pechino Express 2025

La visione della quarta puntata di Pechino Express 2025 in streaming dall'estero richiede l'attivazione di una VPN e la sottoscrizione del pacchetto Sky TV o del pass Entertainment di NOW (quest'ultima è l'opzione più conveniente). Dopo aver completato la registrazione al servizio VPN prescelto, è sufficiente connettersi a un server VPN situato in Italia. In questo modo si simulerà una connessione dal nostro Paese, andando a sbloccare in automatico la visione dei contenuti di tutte le piattaforme streaming, NOW compresa.

Quella di stasera, peraltro, è una puntata molto importante, dal momento che segnerà l'arrivo in Thailandia delle sette coppie rimaste ancora in gara. I viaggiatori affronteranno una tappa lunghissima, di oltre 450 km, con partenza da Khon Kaen, una delle città più grandi del Paese, e arrivo alla città di Phitsanlukok, sede del Tappeto Rosso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.