Come vedere Pisa-Bari in diretta streaming

Pisa-Bari è il big match della quinta giornata di Serie B. L'incontro dell'Arena Garibaldi andrà in scena oggi, sabato 16 settembre, alle ore 14:00 e sarà possibile vederlo in streaming su NOW. In classifica, i padroni di casa sono al 13° posto con un magro bottino di 1 vittoria e 2 sconfitte nelle prime 3 partite disputate, mentre gli ospiti sono la settima forza del campionato cadetto con 6 punti conquistati in 4 gare.

Serie B: guarda Pisa-Bari in streaming

Dopo la sosta per le Nazionali, le squadre di Serie B tornano in campo per la quinta giornata di campionato. Per il Pisa di Alberto Aquilani è l'ennesima sfida contro una delle formazioni più accreditate per la promozione diretta in Serie A. Dall'altra parte il Bari ha tutta l'intenzione di sbloccarsi, dopo che nei primi quattro turni è arrivata una sola vittoria.

Queste le probabili formazioni del big match di oggi:

Pisa (4-2-3-1) : Nicolas, Barbieri, Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Veloso, Marin; D'Alessandro, Vignato, Valoti; Mlakar

: Nicolas, Barbieri, Leverbe, Canestrelli, Beruatto; Veloso, Marin; D'Alessandro, Vignato, Valoti; Mlakar Bari (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Vicari, Di Cesare, Ricci; Acampora, Maita, Maiello; Aramu; Nasti, Sibilli

