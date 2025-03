Come vedere Pechino Express in streaming, anche dall'estero

Pechino Express 2025 ovvero la dodicesima edizione dello show ha preso il via la scorsa settimana con la prima delle dieci puntate previste. La seconda puntata di Pechino Express, invece, andrà in onda oggi 13 marzo a partire dalle 21:15 e sarà visibile su Sky Uno.

Come sempre, però, Pechino Express è disponibile anche in streaming su NOW, andando ad attivare il Pass Entertainment, disponibile a partire da 6,99 euro al mese oppure, in bundle con il Pass Cinema, a partire da 9,99 euro al mese.

Lo show è visibile anche da fuori Italia: per chi ha attivato il Pass Entertainment, con una delle offerte disponibili, c'è la possibilità di accedere a NOW anche dall'estero, grazie alla portabilità transfrontaliera (valida solo in alcuni Paesi). Nella maggior parte dei casi, invece, serve una VPN.

Attivando una VPN e selezionando un server italiano, infatti, è possibile accedere a NOW con il proprio account (con Pass attivo) e vedere Pechino Express in streaming dall'estero, senza alcuna interruzione o limitazione.

La VPN giusta da utilizzare è PrivateVPN, servizio di riferimento per il settore delle VPN. Per accedere alla VPN è sufficiente visitare il sito ufficiale di PrivateVPN.

Pechino Express 2025: i concorrenti in gara

Ecco le coppie in gara nella nuova edizione di Pechino Express:

Yuri Chechi e Antonio Rossi (I medagliati)

Giulio Berruti e Nicolò Maltese (Gli estetici)

Nathalie Guetta e Vito Bucci (I cineasti)

Dolcenera e Gigi Campanile (I complici)

Samanta e Debora Togni (Le sorelle)

Virna Toppi e Nicola Del Freo (I primi ballerini)

Gianluca Fubelli, aka Scintilla, e Federica Camba (Gli spettacolari)

Jey e Checco Lillo (I magici)

Ivana Mrázová e Giaele De Donà (Le atlantiche)​

Come vedere in streaming Pechino Express 2025

Per vedere le puntate di Pechino Express in streaming è necessario attivare il Pass Entertainment di

Pass Entertainment : 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese senza alcun vincolo di permanenza

: 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure 8,99 euro al mese senza alcun vincolo di permanenza Pass Entertainment + Pass Cinema : 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese senza alcun vincolo di permanenza

: 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese senza alcun vincolo di permanenza Pass Entertainment + Pass Cinema + Opzione Premium: 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese senza alcun vincolo di permanenza

Le offerte sono attivabili direttamente tramite il sito ufficiale di NOW. Per accedere alla piattaforma dall'estero può essere necessaria una VPN.

