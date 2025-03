Come vedere Pechino Express 2025 in streaming, anche dall'estero

È tutto pronto per la nuova puntata di Pechino Express 2025 che andrà in onda questa sera, 20 marzo, a partire dalle 21:15. Lo show sarà trasmesso da Sky e, come al solito, sarà visibile in diretta streaming da chi ha attivato il Pass Entertainment di NOW, disponibile con un prezzo a partire da 6,99 euro al mese.

Pechino Express è visibile anche in streaming dall'estero, sempre tramite NOW. Per seguire lo show dall'estero è necessario attivare il già citato Pass Entertainment. In UE, infatti, è possibile sfruttare la portabilità transfrontaliera per accedere a NOW. Negli altri Paese, invece, basta attivare una VPN e scegliere un server italiano.

Il servizio su cui puntare oggi è PrivateVPN, ora disponibile al prezzo scontato di 2,08 euro al mese. Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di PrivateVPN. Per i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso.

La prima puntata integrale di Pechino Express 2025

Su YouTube è disponibile la prima puntata integrale dello show:

Come vedere Pechino Express in streaming

Per vedere Pechino Express è necessario attivare il Pass Entertainement di NOW dal costo di 6,99 euro al mese per 12 mesi oppure dal costo di 8,99 euro al mese senza alcun vincolo. In alternativa, è possibile puntare su uno dei due bundle promozionali:

Pass Entertainment + Pass Cinema : 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese senza periodo di permanenza minimo

: 9,99 euro al mese per 12 mesi oppure 11,99 euro al mese senza periodo di permanenza minimo Pass Entertainment + Pass Cinema + Opzione Premium: 11,99 euro al mese per 12 mesi oppure 14,99 euro al mese senza periodo di permanenza minimo

Per accedere a NOW dall'estero può essere necessaria una VPN come PrivateVPN, ora disponibile al prezzo scontato di 2,08 euro al mese con il piano biennale e 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

