Come vedere Napoli-Cagliari in streaming dall'estero (Coppa Italia)

Mercoledì 3 dicembre, alle ore 18:00, il Napoli ospiterà il Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona per gli ottavi di finale di Coppa Italia. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity. Per chi si trova all'estero, purtroppo, il match non sarà visibile a causa delle restrizioni geografiche.

L'unico modo per vedere la partita è attivare una VPN, il servizio di rete privata virtuale che consente di superare il blocco geografico imposto sui contenuti streaming quando ci si trova al di fuori del proprio Paese di residenza. Tra le migliori offerte attualmente disponibili segnaliamo quella sulla VPN di TotalAV, disponibile al prezzo scontato di 1,59 euro al mese per un anno: la promozione rientra nell'ambito dell'iniziativa Cyber Week e permette di risparmiare l'80% sul prezzo di listino. Il pacchetto include anche l'antivirus TotalAV e lo strumento Total Adblock, utile per rimuovere in automatico gli annunci pubblicitari presenti nelle pagine dei siti web.

Probabili formazioni

In vista della sfida odierna di Coppa Italia, Antonio Conte è intenzionato ad affidarsi al turnover completo, con le uniche eccezioni di Beukema, Olivera e Milinkovic-Savic. Confermato invece il modulo 3-4-3, con Milinkovic-Savic tra i pali, Beukema, Juan Jesus e Olivera terzetto difensivo, Mazzocchi, Vergara, Elmas e Spinazzola a centrocampo, Politano, Lucca e Ambrosino in avanti.

Il turnover interesserà anche gli avversari del Cagliari. Mister Pisacane schiererà i suoi con il modulo 3-5-2: in porta Caprile, Zappa, Deiola e Rodriguez in difesa, a centrocampo invece spazio a Di Pardo, Prati, Cavuoti, Gaetano e Idrissi, in avanti infine Kilicsoy e Luvumbo.

Napoli (3-4-3) : Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Beukema, Olivera; Mazzocchi, Elmas, Vergara, Spinazzola; Ambrosino, Politano, Lucca.

: Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Beukema, Olivera; Mazzocchi, Elmas, Vergara, Spinazzola; Ambrosino, Politano, Lucca. Cagliari (3-5-2): Caprile; Deiola, Zappa, Rodriguez; Di Pardo, Gaetano, Prati, Cavuoti, Idrissi; Luvumbo, Kilicsoy.

Vi ricordiamo, infine, che l'offerta di TotalAV sul pacchetto VPN è disponibile per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.