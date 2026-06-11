Come vedere i Mondiali di calcio in streaming dall’estero

Giovedì iniziano i Mondiali di calcio 2026. La prima partita in calendario è Messico-Sudafrica, il cui calcio d'inizio è fissato alle 21:00 ora italiana: l'incontro inaugurale sarà trasmesso in diretta su Rai 1, con il collegamento che inizierà subito dopo la fine del telegiornale.

E per chi è all'estero? Per tutte quelle persone che si trovano fuori dall'Italia perché in vacanza o per motivi di lavoro, si presenterà il problema del blocco geografico, imposto in automatico dai provider di rete nazionali sulla stragrande maggioranza dei contenuti streaming. Esiste ad ogni modo la soluzione per aggirare le restrizioni geografiche, vale a dire l'utilizzo di una VPN.

Utilizzare una VPN per superare il blocco geografico

Attivando un servizio VPN, infatti, è possibile simulare una connessione da un Paese diverso da quello in cui ci si trova, quanto basta per evitare il blocco geografico e godersi la diretta streaming dei propri contenuti preferiti. Nel caso specifico, dunque, la diretta delle partite su Rai 1 o, per gli abbonati, sulla piattaforma streaming DAZN.

È importante poi che la VPN sia da una parte affidabile e dall'altra veloce, rispettivamente per un motivo di sicureza e per godere di un'esperienza streaming di livello. Una delle migliori VPN per lo streaming oggi disponibili sul mercato è quella offerta da NordVPN, che per l'occasione propone sconti fino al 75% con prezzi a partire da 3,49 euro per i piani della durata di due anni.

NordVPN non offre infatti solo una connessione ultra-veloce, ma include anche tutta una serie di strumenti aggiuntivi pensati per migliorare ulteriormente la sicurezza e la privacy online dei suoi utenti, come ad esempio il tool anti-malware proprietario Threat Protection Pro.

Una volta completata la sottoscrizione della VPN desiderata, sarà sufficiente scaricare l'app, effettuare l'accesso con le proprie credenziali, per poi scegliere un server VPN posizionato in Italia, così da sbloccare l'accesso sia alla piattaforma RaiPlay che, eventualmente, al servizio streaming DAZN.

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