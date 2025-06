Come vedere il Mondiale per Club in streaming dall'estero

Il Mondiale per Club inizia ad entrare nel vivo, con gli ultimi incontri della fase a gironi prima del via agli ottavi di finale. Ottavi già raggiunti dalla Juventus, che nella prossima sfida contro il Manchester City proverà a guadagnare il primo posto del Gruppo G (al momento i bianconeri sono avanti rispetto agli inglesi per il numero di gol fatti). Deve invece ancora conquistare la qualificazione l'Inter, attesa dal match non banale contro il River Plate: per l'accesso agli ottavi basterebbe anche un pareggio.

La diretta delle partite del Mondiale per Club 2025 è garantita da DAZN. Il nuovo format stabilito dalla FIFA rientra tra i contenuti disponibili gratuitamente sulla piattaforma streaming, per cui è sufficiente la registrazione di un account gratuito per accedere alla visione di tutti gli incontri, fermo restando che per gli abbonati è disponibile la Premium Experience.

Se si è all'estero, insieme a un account DAZN serve anche una VPN, al fine di superare le restrizioni geografiche che impediscono la visione corretta dei contenuti in streaming quando si è fuori dall'Italia. Con una VPN infatti da una parte si nasconde il proprio indirizzo IP, dall'altra si può simulare una connessione da qualsiasi altro Paese del mondo semplicemente connettendosi a un determinato server VPN. Nel caso specifico, sarà sufficiente connettersi a un server VPN situato in Italia.

Per la velocità di connessione e le funzionalità di sicurezza extra, NordVPN è una delle scelte più consigliate per quanti desiderano vedere il Mondiale per Club dall'estero beneficiando di un'esperienza di visione più che godibile. In questo momento i piani di due anni sono in sconto del 72%, con prezzi a partire da 3,39 euro al mese, e in più regalano fino a 10 Giga di dati per l'eSIM Saily.

Inoltre, utilizzando il codice promozionale BLAZE5 si otterrà un extra sconto del 5% al momento del pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.