Sei all'estero per lavoro o un soggiorno di piacere, e ti sei appena accorto di non riuscire a vedere i contenuti di Mediaset Infinity a causa delle restrizioni geografiche imposte dal provider di rete. Abbiamo indovinato? Non che fosse difficile farlo, dato che si tratta di un problema che affligge quasi tutti quando sono lontani dall'Italia, e non soltanto con l'app della piattaforma streaming di casa Mediaset. Perché quasi tutti? Perché gli utenti più consapevoli da tempo conoscono il "trucco" per bypassare il blocco geografico del proprio ISP di rete.

Per vedere Mediaset Infinity all'estero occorre attivare un servizio VPN come NordVPN, punto di riferimento nel settore. VPN è l'acronimo di Virtual Private Network, in italiano rete virtuale privata, uno speciale tipo di connessione che consente di navigare in completo anonimato e di superare agevolmente le restrizioni geografiche.

Come vedere Mediaset Infinity all'estero con una VPN

La visione dei contenuti inclusi in Mediaset Infinity fuori dall'Italia è resa possibile usando una VPN. Ecco i passaggi da seguire per riuscirci:

Sottoscrivi uno dei piani della nuova promo di NordVPN. Scarica l'app NordVPN sul dispositivo dove vuoi guardare Mediaset Infinity. Accedi all'app con le credenziali di accesso indicate durante la fase di registrazione. Vai alla lista dei server VPN e selezionane uno tra quelli presenti in Italia. Attendi che il server VPN dell'Italia sia attivo. Ora apri l'app Mediaset Infinity e goditi la visione dei tuoi contenuti preferiti.

Al momento NordVPN è il miglior servizio VPN per velocità di connessione (va il doppio rispetto alla concorrenza) e sicurezza garantita ai suoi utenti. Una delle funzionalità più apprezzate dagli utenti è Threat Protection, che offre una protezione da eventuali malware nascosti nei download online, più il blocco della pubblicità e dei tracker web.

Il piano di due anni di NordVPN è in offerta a soli 3,99 euro al mese per i primi 2 anni invece di 8,29 euro. E se il servizio non dovesse soddisfare le aspettative, è possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall'acquisto.

