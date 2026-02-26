Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Come vedere Mare Fuori in diretta streaming dall'estero su RayPlay

Total VPN unisce crittografia, antivirus e adblock a 1,59 € al mese, offrendo protezione multi-dispositivo e accesso ai contenuti anche durante viaggi all’estero.
Come vedere Mare Fuori in diretta streaming dall'estero su RayPlay
Total VPN unisce crittografia, antivirus e adblock a 1,59 € al mese, offrendo protezione multi-dispositivo e accesso ai contenuti anche durante viaggi all’estero.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 26 feb 2026
Link copiato negli appunti

Seguire la sesta stagione di Mare Fuori su RaiPlay dall’estero può non essere sempre immediato. Alcuni contenuti, infatti, sono soggetti a restrizioni geografiche legate ai diritti di distribuzione. Chi si trova fuori dall’Italia potrebbe quindi visualizzare un messaggio di contenuto non disponibile.

In questi casi, molti utenti scelgono di utilizzare una VPN come  TotalAV VPN  per connettersi in modo diverso alla rete e continuare ad accedere ai propri servizi online abituali anche quando viaggiano.

Prova subito Total AV

Prezzo più basso dell’anno: l’offerta Total VPN

Nel panorama delle soluzioni digitali, Total VPN propone un pacchetto che unisce VPN, antivirus e blocco annunci al prezzo promozionale di 1,59 € al mese. Una delle promozioni più convenienti dell’anno, con un risparmio dichiarato fino a 80 euro rispetto al prezzo standard.

Crittografia della navigazione: perché è importante

Una VPN crea un tunnel cifrato tra il dispositivo e il server remoto. Questo significa che le attività online risultano protette e meno esposte a intercettazioni esterne. La crittografia è particolarmente utile quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche, come quelle di aeroporti, hotel o caffè, dove i dati personali possono essere più vulnerabili.

Proteggere password, credenziali di accesso e informazioni bancarie è uno degli aspetti centrali di questo tipo di tecnologia, che mira a rafforzare la sicurezza della connessione quotidiana.

Accesso ai contenuti con restrizioni geografiche

Oltre alla protezione dei dati, una VPN consente di collegarsi a server situati in diversi Paesi. Total VPN mette a disposizione oltre 50 server distribuiti tra Nord America, Europa, Asia, Sud America e Oceania.

Connettendosi a un server localizzato in un’altra area geografica, l’utente può navigare come se si trovasse in quel Paese. Questo può facilitare l’accesso ai propri contenuti abituali durante un soggiorno all’estero, sempre nel rispetto delle condizioni d’uso delle piattaforme.

Protezione su più dispositivi

Total VPN è progettata per funzionare su computer desktop, laptop, smartphone e tablet. La protezione multi-dispositivo permette di mantenere una connessione cifrata su più device contemporaneamente, offrendo continuità tra lavoro, navigazione quotidiana e streaming.

Streaming e sicurezza in un’unica soluzione

Che l’obiettivo sia seguire la nuova stagione di Mare Fuori dall’estero o rafforzare la propria privacy online, una soluzione integrata che combina VPN, antivirus e adblock può rappresentare un’opzione completa.

Prima di attivare qualsiasi servizio VPN, è comunque consigliabile verificare le normative locali e le condizioni contrattuali delle piattaforme di streaming, così da utilizzare il servizio in modo consapevole e conforme alle regole vigenti. Per conoscere l'offerta completa di TotalAV clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Privacy e sicurezza inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

NordVPN festeggia gli anni regalando il 76% di sconto e 3 mesi extra
VPN

NordVPN festeggia gli anni regalando il 76% di sconto e 3 mesi extra
Surfshark è super già a febbraio: 87% di sconto e prezzi da 1,99€
VPN

Surfshark è super già a febbraio: 87% di sconto e prezzi da 1,99€
Una VPN per tutti i propri dispositivi: solo 1,99 €/mese con Surfshark
VPN

Una VPN per tutti i propri dispositivi: solo 1,99 €/mese con Surfshark
VPN e antivirus insieme a 1,59 euro al mese con Total VPN
VPN

VPN e antivirus insieme a 1,59 euro al mese con Total VPN