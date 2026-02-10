Come vedere le Olimpiadi Invernali in streaming dall'estero

Nove medaglie dopo due giorni di gare: un inizio migliore per la squadra italiana alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 in pochi l'avrebbero pronosticato alla vigilia. Le prestazioni degli azzurri stanno esaltando anche il pubblico da casa, che segue con crescente interesse le loro gesta giorno dopo giorno, con la concreta possibilità di vivere una gara da medaglia.

Le Olimpiadi Invernali sono trasmesse in diretta tv su Rai 2 e Rai Sport, oltre che in streaming su RaiPlay. Per chi si trova all'estero, per superare le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei propri contenuti preferiti in streaming occorre attivare una VPN, grazie alla quale è possibile simulare una connessione dall'Italia: una delle migliori VPN per lo streaming è Surfshark, ora in offerta speciale a partire da 1,99 euro al mese per i primi due anni.

Simulare una connessione dall'Italia con una VPN

La visione dall'estero delle Olimpiadi Invernali 2026 richiede l'utilizzo di una VPN e l'accesso al servizio di streaming RaiPlay. Dopo aver completato la sottoscrizione della VPN, è necessario scaricare l'app sul dispositivo dove si intendono seguire le discipline olimpiche, accedere con le proprie credenziali e connettersi a un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese e annullare dopo pochi istanti il blocco geografico imposto dai provider di rete nazionali quando ci si trova fuori dall'Italia.

Surfshark offre una connessione VPN ultrarapida, garantendo dunque un'esperienza di visione ottimale degli eventi in diretta, indispensabile per godere lo spettacolo dei Giochi Olimpici. In questi giorni i piani della durata di due anni sono in offerta a partire da 1,99 euro al mese, con in più tre mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni nell'eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.