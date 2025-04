Come vedere la terza e quarta puntata di Mare Fuori 5 dall'estero

Questa sera, mercoledì 2 aprile, nuovo appuntamento in prima serata su Rai 2 con la terza e quarta puntata della serie tv Mare Fuori 5. L'appuntamento con i nuovi episodi della quinta stagione è fissato per le ore 21:20, al termine della trasmissione TG2 Post.

Se ci si trova all'estero, per vedere le puntate di questa sera di Mare Fuori è necessaria una VPN. Il servizio di rete privata virtuale consente infatti di superare le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti in streaming quando si è fuori dall'Italia, facendo credere al provider dei servizi di rete di essere connessi dal nostro Paese.

Una delle migliori VPN disponibili oggi sul mercato è NordVPN, protagonista in questi primi giorni di aprile di un'offerta importante sui piani di due anni: 73% di sconto più tre mesi extra in regalo, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese per 24 mesi se la scelta ricade sul piano Base (quello più economico).

Come vedere Mare Fuori 5 in streaming dall'estero

La visione della terza e quarta puntata di Mare Fuori 5 in streaming dall'estero richiede l'utilizzo di una VPN e il collegamento con RaiPlay. Dopo aver completato la sottoscrizione al servizio di rete privata virtuale, è sufficiente connettersi a un server VPN situato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese. Ciò porterà al decadimento automatico del blocco geografico, rendendo di nuovo disponibile la visione in streaming dei contenuti di tutte le piattaforme streaming, sia quelle a pagamento che quelle gratuite.

Per beneficiare della migliore esperienza streaming possibile, il suggerimento è di affidarsi a NordVPN, una VPN che fa della velocità di connessione uno dei suoi principali punti di forza. Di solito, infatti, le VPN tendono ad avere performance inferiori rispetto alla rete Wi-Fi di casa, mentre con NordVPN sarà come essere connessi al proprio Wi-Fi in termini di prestazioni pure.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.