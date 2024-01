Come vedere la settima puntata di MasterChef in streaming dall'estero

La tredicesima stagione di MasterChef Italia continua e la settima puntata sarà in onda nella serata del 25 gennaio, con due episodi. Come al solito, per guardare il popolare cooking show è possibile collegarsi a Sky Uno.

Da notare, però, che è possibile guardare MasterChef in streaming grazie a NOW e, in particolare, grazie al Pass Entertainment, disponibile con un costo a partire da 6,99 euro al mese, che consente l'accesso a tutto l'intrattenimento di Sky (serie TV, show e tanto altro) in streaming.

Grazie a NOW è possibile anche guardare la settima puntata di MasterChef Italia in streaming dall'estero. Basta ricorrere a un piccolo trucco: attivando una VPN, infatti, è possibile spostare il proprio IP in Italia, in modo da aggirare i blocchi geografici all'accesso.

La VPN su cui puntare è, senza dubbio, NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN e ora disponibile in offerta con un prezzo scontato di 3,99 euro, scegliendo il piano biennale con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni. La promozione è accessibile tramite il sito ufficiale:

Guardare MasterChef Italia in streaming dall'estero: ecco come fare

Per guardare in streaming MasterChef dall'estero è sufficiente:

attivare il Pass Entertainment di NOW

utilizzare una VPN per spostare il proprio IP in Italia

La procedura da seguire è questa: per prima cosa bisogna accedere al sito di NordVPN e attivare il servizio, ora disponibile da 3,99 euro al mese. Poi bisogna scaricare l'app di NordVPN sul proprio dispositivo e scegliere un server italiano per accedere alla rete.

A questo punto, basterà collegarsi a NOW, dopo aver attivato il Pass (che consente l'accesso immediato ai contenuti), e iniziare lo streaming di MasterChef. Gli episodi del popolare show sono disponibili anche on demand.

Per avviare la visione di MasterChef basta collegarsi al sito qui di sotto.

