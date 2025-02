Come vedere la serata cover di Sanremo 2025 in streaming dall'estero

Questa sera, venerdì 14 febbraio, andrà in scena dunque la tanto attesa serata delle cover di Sanremo 2025. L'appuntamento con la diretta tv è su Rai 1 e Rai 4K, mentre per lo streaming l'app di riferimento è RaiPlay.

RaiPlay è anche la piattaforma streaming per vedere Sanremo 2025 dall'estero. Dal sito o dall'app sarà inoltre possibile rivedere la replica e tutti gli altri contenuti collegati all'evento dell'anno, tra cui esibizioni singole, interviste e conferenze stampa.

A questo proposito, per accedere a RaiPlay dall'estero liberamente a qualunque ora sarà necessario usare una VPN, avendo cura di selezionare un server italiano per sbloccare i contenuti bloccati a causa delle restrizioni geografiche. Il servizio migliore per velocità di connessione e affidabilità è NordVPN, in questi giorni in promozione a 3,39 euro al mese con sconti fino al 72% e 6 mesi gratis.

Sanremo 2025: i duetti della serata delle cover

Come anticipato all'inizio, in occasione della giornata di San Valentino il Festival di Sanremo 2025 proporrà la serata cover. Ad esibirsi sul palco dell'Ariston saranno tutti e 29 i Big in gara: c'è chi al suo fianco avrà degli ospiti di eccezione, e chi invece duetterà con altri cantanti che partecipano alla 75^ edizione del Festival. Una serata dunque da non perdere, che si concluderà con l'elezione del vincitore di questa sera.

Ma ecco l'elenco completo dei duetti:

Bresh duetterà con Cristiano de André sulle note di Crêuza de mä

duetterà con sulle note di Crêuza de mä I Coma_Cose duetteranno con Johnson Righeira sulle note de L'estate sta finendo

duetteranno con sulle note de L'estate sta finendo Fedez duetterà con Marco Masini sulle note di Bella stronza

duetterà con sulle note di Bella stronza Clara duetterà con Il Volo sulle note di The sound of silence

duetterà con sulle note di The sound of silence Lucio Corsi duetterà con Topo Gigio sulle note di Nel blu dipinto di blu

duetterà con sulle note di Nel blu dipinto di blu Brunori Sas duetterà con Dimartino e Riccardo Sinigallia sulle note de L'anno che verrà

duetterà con e sulle note de L'anno che verrà Noemi e Tony Effe duetteranno insieme sulle note di Tutto il resto è noia

e duetteranno insieme sulle note di Tutto il resto è noia Elodie e Achille Lauro duetteranno insieme sulle note di A mano a mano e Folle città

e duetteranno insieme sulle note di A mano a mano e Folle città Francesca Michielin e Rkomi duetteranno insieme sulle note de La nuova stella di Broadway

e duetteranno insieme sulle note de La nuova stella di Broadway Rose Villain duetterà con Chiello sulle note di Fiori rosa, fiori di pesco

duetterà con sulle note di Fiori rosa, fiori di pesco Francesco Gabbani duetterà con Tricarico sulle note di Io sono Francesco

duetterà con sulle note di Io sono Francesco Gaia duetterà con Toquinho sulle note de La voglia, la pazzia

duetterà con sulle note de La voglia, la pazzia Giorgia duetterà con Annalisa sulle note di Skyfall

duetterà con sulle note di Skyfall Irama duetterà con Arisa sulle note di Say something

duetterà con sulle note di Say something Joan Thiele duetterà con Frah Quintale sulle note di Che cosa c'è

duetterà con sulle note di Che cosa c'è Marcella Bella duetterà con i Twin Violins sulle note de L'emozione non ha voce

duetterà con i sulle note de L'emozione non ha voce Massimo Ranieri duetterà con i Neri per Caso sulle note di Quando

duetterà con i sulle note di Quando I Modà duetteranno con Renga sulle note di Angelo

duetteranno con sulle note di Angelo Olly duetterà con Goran Bregovic sulle note de Il Pescatore

duetterà con sulle note de Il Pescatore Rocco Hunt duetterà con Clementino sulle note di I Know My Way

duetterà con sulle note di I Know My Way Serena Brancale duetterà con Alessandra Amoroso sulle note di If I Ain't Got You

duetterà con sulle note di If I Ain't Got You Shablo con Guè , Joshua e Tormento duetteranno con Neffa sulle notte di Amor de mi vida e Aspettando il sole

con , e duetteranno con sulle notte di Amor de mi vida e Aspettando il sole Simone Cristicchi duetterà con Amara sulle note de La cura

duetterà con sulle note de La cura The Kolors duetteranno con Sal Da Vinci sulle note di Rossetto e caffè

duetteranno con sulle note di Rossetto e caffè Sarah Toscano duetterà con il duo Ofenbach sulle note di Overdrive

duetterà con il duo sulle note di Overdrive Willie Peyote duetterà con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga sulle note di Un tempo piccolo

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.