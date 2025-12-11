Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Come vedere la prima puntata di Masterchef in diretta streaming dall'estero

Prende il via la nuova stagione di Masterchef Italia: ecco come seguirla in diretta streaming, sia in Italia che dall'estero.
Davide Raia
Pubblicato il 11 dic 2025
La nuova stagione di Masterchef Italia prende il via in queste ore: la prima puntata, infatti, sarà trasmessa da Sky Uno oggi, 11 dicembre 2025, a partire dalle 21:15. 

Come sempre, lo show sarà disponibile anche in diretta streaming andando ad attivare il Pass Entertainment di NOW, ora disponibile in promo a partire da 4,99 euro al mese.

C'è anche la possibilità di seguire lo show in streaming dall'estero, ricorrendo a una VPN come NordVPN. Ecco come:

Attiva qui NordVPN

Masterchef Italia in streaming dall'estero: ecco come

Per seguire in streaming dall'estero la nuova stagione di Masterchef Italia, che parte oggi con la prima puntata, è necessario attivare il Pass Enteratainment di NOW, che, come sottolineato in precedenza, parte da 4,99 euro al mese.

Per l'accesso alla piattaforma dall'estero, però, può essere necessario ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server italiano per poter ottenere un IP italiano e, quindi, avviare lo streaming senza blocchi geografici.

Si tratta di una procedura semplice e alla portata di tutti: la VPN da scegliere in questo caso non può che essere NordVPN. Con la promozione in corso, infatti, il servizio è ora disponibile con un costo ridotto a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (grazie al codice BLAZE1MO).

NordVPN offre la possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati e una politica no log, per una connessione illimitata e senza tracciamento. In aggiunta, il servizio mette a disposizione degli utenti un network di migliaia di server, sparsi in tutto il mondo, e consente di effettuare fino a 10 connessioni in simultanea.

Per accedere subito alla promo basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, tramite il link riportato qui di sotto, e seguire la procedura di attivazione che richiede pochi passaggi per essere completata.

Attiva qui NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

