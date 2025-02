Come vedere la finale di Sanremo 2025 in streaming dall'estero

Il giorno tanto atteso è arrivato. Oggi, sabato 15 febbraio, andrà in scena la finale di Sanremo 2025, al termine della quale verrà decretato il vincitore della 75^ edizione del Festival della canzone italiana.

L'appuntamento è per le ore 20:40 di questa sera, quando avrà inizio la diretta su Rai 1, Rai 4K e in streaming su RaiPlay. Sempre RaiPlay sarà la piattaforma di riferimento per le persone che in questo momento si trovano all'estero: dal sito o dall'app avranno anche la possibilità di rivedere il Festival in replica, cosa peraltro molto utile dato che il fuso orario potrebbe rendere difficoltosa la visione live della kermesse sanremese.

Il programma della finale di Sanremo 2025

Per la finale del Festival di Sanremo 2025 il direttore artistico Carlo Conti avrà al suo fianco Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, entrambi nelle vesti di co-conduttori. Tra gli ospiti della serata sono attesi Gabry Ponte, autore del brano tormentone Tutta l'Italia scelto come sigla del Festival di quest'anno, il divulgatore scientifico Alberto Angela, l'attrice Vanessa Scalera (interprete di Imma Tataranni nella fiction di successo targata Rai 1), il calciatore Edoardo Bove, e il cantautore romano Antonello Venditti, che questa sera riceverà un premio alla carriera. Fuori dal teatro Ariston ci sarà invece Tedua: il rapper genovese si esibirà sul palco del Suzuki Stage di Piazza Colombo.

Al di là comunque degli ospiti, la quinta e ultima serata della 75^ edizione del Festival di Sanremo sarà contrassegnata dalla gara tra i 29 Big, con l'annuncio a fine puntata del vincitore di quest'anno. La favorita è Giorgia, fresca vincitrice della serata delle cover grazie al duetto con Annalisa.

