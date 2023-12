Come vedere la 13°stagione di Masterchef dall'estero

La 13° stagione di MasterChef Italia prende il via: la prima puntata della nuova stagione sarà trasmessa questa sera, 14 dicembre 2023, a partire dalle 21.15. Il programma potrà essere seguito sia s Sky che in streaming su NOW.

Per guardare la 13° stagione di MasterChef Italia dall'estero bisogna ricorrere a una VPN, andando a geolocalizzare il proprio indirizzo IP connettendosi a un server italiano. Si tratta di una procedura semplicissima.

La VPN illimitata da utilizzare in questo momento è NordVPN. Grazie all'offerta di Natale, infatti, la VPN è scontata al costo di 3,79 euro al mese. Si tratta di un'occasione ottima per accedere a quella che è considerata come la miglior VPN sul mercato.

Per accedere all'offerta di Natale di NordVPN basta accedere al sito ufficiale tramite il link qui di sotto.

Come guardare MasterChef Italia dall'estero con una VPN

La procedura da seguire per guardare MasterChef Italia e gli episodi della 13° stagione dall'estero è semplicissima: basta attivare la VPN e geolocalizzare il proprio indirizzo IP in Italia. Con NordVPN è possibile utilizzare una delle app del servizio (disponibili su smartphone, tablet, computer e persino Smart TV) e poi scegliere un server situato in Italia.

In questo modo, è possibile evitare il geoblocking e, quindi, accedere ai servizi di streaming senza differenze rispetto a quanto avviene in Italia. A questo punto basterà accedere a Sky Go (per chi è cliente Sky) oppure attivare il Pass Entertainment di NOW.

Per chi sceglie NordVPN ci sono vantaggi aggiuntivi: la VPN, infatti, non ha limiti di banda ed è ottimizzata per garantire uno streaming di qualità, stabile e ad alta risoluzione. Con l'offerta di Natale, bastano 3,79 euro al mese per attivare il servizio. Con l'abbonamento biennale, inoltre, ci sono 3 mesi extra per un abbonamento da 27 mesi a prezzo bloccato.

Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.