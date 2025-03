Come vedere Italia-Germania di Nations League dall'estero

Giovedì 20 marzo, allo stadio San Siro di Milano, si giocherà Italia-Germania, match valido per l'andata dei quarti di finale di Nations League. La partita avrà inizio alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, con la telecronaca di Alberto Rimedio e il commento tecnico di Lele Adani.

Per chi invece si trova all'estero? Gli utenti che in questo momento sono fuori dall'Italia, perché in vacanza o per motivi di lavoro, dovranno attivare un servizio VPN per superare le restrizioni geografiche che impediscono la visione di RaiPlay al di fuori dei nostri confini.

Come vedere Italia-Germania dall'estero

La visione del match di Nations League Italia-Germania richiede il collegamento alla piattaforma streaming RaiPlay e l'attivazione di una VPN. Dopo aver completato l'iscrizione a quest'ultima, sarà sufficiente effettuare l'accesso con le proprie credenziali e selezionare un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione dall'Italia e superare in automatico le restrizioni causate dal blocco geografico. Una volta che la VPN è attiva, ci si potrà poi collegare con la diretta di Rai 1 tramite RaiPlay e godersi i primi 90 minuti della sfida tra la Nazionale italiana del commissario tecnico Luciano Spalletti e la Nazionale tedesca allenata dal ct Nagelsmann.

Le probabili formazioni di Italia-Germania

L'Italia dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2. Tra i pali Donnarumma, reduce dalla magica serata in Champions League contro il Liverpool, in difesa spazio al terzetto composto da Calafiori, Bastoni e Buongiorno, gli esterni saranno invece Di Lorenzo e Cambiaso, con Tonali, Barella e Frattesi in mezzo, mentre davanti agiranno Kean e Retegui.

Italia (3-5-2) : Donnarumma; Bastoni, Calafiori, Buongiorno; Di Lorenzo, Barella, Tonali, Frattesi, Cambiaso; Kean, Retegui.

: Donnarumma; Bastoni, Calafiori, Buongiorno; Di Lorenzo, Barella, Tonali, Frattesi, Cambiaso; Kean, Retegui. Germania (4-2-3-1): Nubel; Kimmich, Schlotterbeck, Koch, Mittelstadt; Andrich, Goretzka; Musiala, Sané, Adeyemi; Undav.

