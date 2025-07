Come vedere il Gran Premio di Germania della MotoGP in streaming dall'estero

Nel secondo weekend di luglio sulla pista del Sachsenring andrà in scena il Gran Premio di Germania della MotoGP. Lo scorso anno lo spagnolo Jorge Martin si aggiudicò la Sprint, mentre Francesco Bagnaia vinse la gara della domenica. Non bisogna dimenticarsi però che questa resta una delle piste in cui Marc Marquez ha vinto di più, con una striscia di 8 vittorie consecutive tra il 2013 e il 2021 (nel 2020 non si corse a causa della pandemia).

Programmazione TV e streaming

Il GP di Germania 2025 della MotoGP sarà trasmesso in diretta in esclusiva su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Sabato 12 luglio il programma inizierà alle 10:50 con le qualifiche, mentre alle 15:00 prenderà il via la Sprint. Domenica 13 luglio appuntamento con il Warm Up alle 9:35, con la gara vera e propria fissata alle 14:00.

Il pacchetto più conveniente e completo per guardare la MotoGP è il pass Sport di NOW, ora in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro. L'adesione al pass consente di vedere in diretta tutti i weekend del Mondiale, dalle prove libere fino alla corsa della domenica. Inclusi nel pacchetto della piattaforma streaming vi sono anche la Formula 1, le coppe europee di calcio, l'NBA, l'Eurolega, il tennis e altro ancora.

Dall'estero

Per vedere in diretta streaming dall'estero il Gran Premio di Germania della MotoGP occorre attivare una VPN, in modo da superare il blocco geografico imposto dai provider di rete che impedisce la visione dei contenuti in streaming al di fuori del Paese di residenza. Il punto di riferimento nel settore è NordVPN, che conferma la sua leadership grazie a una velocità di connessione superiore alla media.

In questi giorni i piani di due anni di NordVPN sono in sconto fino al 72%, con prezzi a partire da 3,39 euro al mese. È inoltre possibile contare su una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.