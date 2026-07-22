Come vedere il GP di Ungheria 2026 di F1 in streaming dall'estero

Domenica è in programma il Gran Premio d’Ungheria, ultimo weekend di gara prima della pausa estiva della Formula 1. Il fine settimana di Budapest, dalle prove libere del venerdì alla gara di domenica delle 15:00, sarà trasmesso integralmente su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, mentre su TV8 la differita della corsa andrà in onda alle ore 18:00.

In tanti però durante questo fine settimana si troveranno all’estero perché in vacanza, quindi con il problema del blocco geografico, responsabile del messaggio “Questo contenuto non è attualmente disponibile nel Paese in cui ti trovi”. Per superare le restrizioni geografiche è sufficiente attivare una VPN, ancora meglio se veloce e affidabile: uno dei punti di riferimento a livello mondiale è NordVPN, ora in offerta a partire da 3,49 euro al mese con tre mesi extra in regalo.

L’utilizzo della VPN

Dopo aver scelto il servizio VPN desiderato, occorre scaricare l’app sul dispositivo dove si intende seguire il Gran Premio, dopodiché accedere con le credenziali inserite in fase di registrazione. Il passaggio successivo consiste nel selezionare un server VPN posizionato in Italia e attendere che la connessione sia attiva.

Così facendo si simulerà una connessione Internet dall’Italia, quanto basta per far decadere in automatico le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete nazionali. Arrivati a questo punto ci si potrà collegare con i canali di Sky Sport tramite Sky Go o NOW per seguire il Gran Premio in diretta, oppure al sito tv8.it per seguire la differita della corsa.

Vi confermiamo infine che NordVPN è una delle migliori VPN in termini assoluti per lo streaming, dal momento che propone una velocità di connessione di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza. La velocità è un elemento indispensabile per la fruizione di un contenuto streaming in diretta, soprattutto se si tratta di un evento sportivo.

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