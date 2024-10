Come vedere Elfsborg - Roma in diretta streaming dall'estero

Torna in campo l'Europa League e tra le partite di oggi, 3 ottobre, c'è spazio anche per Elfsborg - Roma. Il match in questione sarà trasmesso in diretta da NOW, a partire dalle 21. Basta aver attivato il Pass Sport di NOW, disponibile al costo di 24,99 euro al mese oppure 14,99 euro al mese per 12 mesi, per poter seguire il match in diretta dall'Italia.

Per vedere Elfsborg - Roma in diretta streaming dall'estero e con commento in italiano è, invece, necessario ricorrere a una VPN, andando a selezionare un server italiano. La VPN da utilizzare, in questo caso, è NordVPN, ora disponibile in offerta con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese, andando ad attivare il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per attivare l'offerta basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile di seguito.

Elfsborg - Roma in diretta streaming dall'estero: la procedura

Per vedere Elfsborg - Roma in diretta streaming dall'estero è necessario seguire questa procedura:

attivare una VPN illimitata e in grado di consentire all'utente la possibilità di scegliere il server per avviare la connessione; la scelta giusta in questo momento è NordVPN

e in grado di consentire all'utente la possibilità di scegliere il server per avviare la connessione; la scelta giusta in questo momento è dall'app di NordVPN bisogna ora selezionare un server italiano per avviare la connessione sicura andando a sfruttare un indirizzo IP italiano

per avviare la connessione sicura andando a sfruttare un indirizzo IP italiano a questo punto è sufficiente collegarsi a NOW per seguire il match (è necessario aver attivato o attivare il Pass Sport)

NordVPN è la VPN da attivare per guardare Elfsborg - Roma in diretta streaming dall'estero. Il servizio ha un costo di 3,09 euro al mese con 30 giorni di garanzia di rimborso, andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi extra. Per accedere subito all'offerta è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto e scegliere la versione della VPN da attivare direttamente online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.