Come vedere Djokovic-Fritz in streaming anche dall'estero

Nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 gennaio si gioca il quarto di finale degli Australian Open tra Novak Djokovic e Taylor Fritz. Una sfida che vedere ovviamente il serbo come grande favorito, anche se l'americano è stato finora autore di un grande torneo e cerca la clamorosa sorpresa.

Djokovic-Fritz in streaming: presentazione del match

Nei match del terzo turno e degli ottavi, Djokovic ha letteralmente dominato, non lasciando scampo ai suoi avversari Etcheverry e Mannarino. La sua performance più eclatante è avvenuta due notti fa, quando ha vestito i panni del marziano contro il francese. Dopo aver inflitto due bagel nei primi due set, Djokovic ne ha concessi solo tre nel terzo (6-0 6-0 6-3). È una dimostrazione della sua abilità di sollevare il proprio livello di gioco in maniera progressiva nei tornei più prestigiosi.

Il prossimo ostacolo sulla strada verso la semifinale, dove potrebbe incontrare Jannik Sinner o Andrey Rublev, è rappresentato da Taylor Fritz, fresco di una notevole vittoria contro Stefanos Tsitsipas in quattro set (7-6 5-7 6-3 6-3).

Il numero 12 al mondo è sicuramente già felice di aver raggiunto i quarti di finale, considerando le scarse soddisfazioni ottenute recentemente. Tuttavia, ora si prospetta una sfida estremamente impegnativa. Nei precedenti otto incontri con Djokovic, Fritz ha sempre perso riuscendo a vincere solo tre set.

