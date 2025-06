Come vedere Cobolli-Zverev in streaming dall'estero (ATP Halle)

Nel primo pomeriggio di oggi, in Germania, è in programma la sfida Cobolli-Zverev, valida per i quarti di finale del torneo ATP Halle. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con il pass Sport in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro.

Il pacchetto Sport della piattaforma NOW rappresenta la soluzione più completa per gli appassionati di tennis, poiché include tutti i tornei ATP e WTA della stagione, Wimbledon in esclusiva, lo US Open, le ATP Finals e la Coppa Davis. A tutto questo poi si aggiungono anche le coppe europee di calcio, la Formula 1, la MotoGP, l'NBA, l'Eurolega, il rugby, il golf e altro ancora.

Se si è all'estero occorre attivare una VPN, in modo da simulare una connessione dall'Italia evitando così le restrizioni geografiche che bloccano la visione dei contenuti streaming quando ci si trova fuori dal proprio Paese di residenza. Una delle migliori è NordVPN, forte di una velocità di connessione e di numerose funzionalità di privacy e sicurezza che non hanno eguali nella concorrenza.

In questi giorni i piani della durata di due anni sono in sconto fino al 72%, con prezzi a partire da 3,39 euro. Grazie poi al codice esclusivo BLAZE5, è possibile risparmiare un ulteriore 5% a carrello: sarà sufficiente inserire il codice nel campo dedicato in fase di acquisto.

Detto questo, ecco come vedere dall'estero l'incontro di oggi del torneo ATP Halle tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev:

Scaricare l'app VPN.

Effettuare l'accesso tramite le proprie credenziali.

Entrare nella sezione dei server VPN disponibili.

Connettersi a un server VPN posizionato in Italia.

Attendere che la connessione sia attiva.

Collegarsi alla diretta dell'incontro sulla piattaforma streaming.

La partita Cobolli-Zverev è la seconda in programma sul campo della Owl Arena: la sessione odierna inizierà alle 11.30 con la sfida tra lo statunitense Alex Michelsen e il russo Medvedev, dunque è ragionevole pensare che l'incontro tra l'azzurro e la testa di serie numero 2 del torneo inizi tra le 13.00 e le 14.00

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.