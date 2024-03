Come vedere Belve su RaiPlay dall'estero

Sei all'estero e vuoi seguire le interviste senza filtri di Francesca Fagnani a grandi nomi dello spettacolo, della politica e della cronaca in Belve, ma ti scontri con i blocchi geografici di RaiPlay? Non temere, c'è una soluzione semplice, accessibile ed economica per superare questi ostacoli e goderti il tuo programma preferito senza limitazioni: NordVPN.

Perché Belve su RaiPlay è bloccato all'estero?

RaiPlay offre un vasto catalogo di contenuti in streaming, inclusi programmi in diretta e on demand. Ma, se ti trovi fuori dall'Italia, l'accesso a questo servizio potrebbe essere limitato a causa di restrizioni geografiche. Questo significa che, senza gli strumenti giusti, potresti non essere in grado di guardare Belve e altri programmi Rai preferiti.

Per risolvere puoi utilizzare NordVPN, spostando virtualmente il tuo IP in Italia, rendendo possibile l’accesso a tutto il catalogo di Rai Play senza restrizioni.

Ecco come fare:

Attiva NordVPN : scegli il piano biennale per un costo vantaggioso di soli 3,99 euro al mese, con la possibilità di richiedere un rimborso entro 30 giorni dall'attivazione.

: scegli il piano biennale per un costo vantaggioso di soli 3,99 euro al mese, con la possibilità di richiedere un rimborso entro 30 giorni dall'attivazione. Scarica l'app di NordVPN : disponibile per tutti i tuoi dispositivi, l'app ti permetterà di connetterti facilmente a un server italiano.

: disponibile per tutti i tuoi dispositivi, l'app ti permetterà di connetterti facilmente a un server italiano. Seleziona un server italiano : attraverso l'app di NordVPN, seleziona un server situato in Italia per avviare la connessione tramite VPN.

: attraverso l'app di NordVPN, seleziona un server situato in Italia per avviare la connessione tramite VPN. Accedi a RaiPlay e inizia a guardare: una volta connesso, visita RaiPlay e cerca Belve per iniziare subito la visione.

Oltre a questo vantaggio, scegliendo NordVPN il tuo traffico dati sarà crittografato, e con la politica no log le tue attività non saranno registrate. In più potrai bloccare i pop up e i banner pubblicitari ed evitare le profilazioni commerciali mentre navighi.

Insomma, se vuoi accedere a contenuti senza restrizioni e navigare in anonimato con NordVPN puoi farlo. Visita il sito, scegli il piano Standard, abbonati e guarda i tuoi programmi preferiti in piena libertà.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.