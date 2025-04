Come vedere Barcellona-Inter in streaming dall'estero

Tutto pronto in Spagna, black-out permettendo, per l'andata della semifinale di Champions League Barcellona-Inter. Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro sul Nove, in seguito ad un accordo tra Prime Video e Warner Bros. Discovery, con la telecronaca e il commento tecnico della partita affidati alla coppia composta da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Per quanti si trovano in questo momento all'estero, occorrerà attivare anche una VPN, in modo da superare le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti streaming, compresi quelli gratuiti. Una delle migliori VPN disponibili oggi è NordVPN, forte di una velocità di connessione superiore alla media e di tutta una serie di funzionalità studiate per la sicurezza e privacy dei suoi utenti. In questi giorni i piani di due anni di NordVPN beneficiano di uno sconto del 73%, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese.

Come vedere Barcellona-Inter dall'estero

La visione dall'estero della partita di Champions League Barcellona-Inter richiede l'attivazione di una VPN e il collegamento alla sezione Live del sito web note.tv. L'utilizzo del servizio di rete privata virtuale si rende indispensabile a causa del blocco geografico, che nega l'accesso ai contenuti streaming di qualsiasi piattaforma, anche quelle gratuite come il sito ufficiale del canale Nove.

Ecco i passaggi da seguire:

Sottoscrivi una VPN (NordVPN scelta consigliata).

Scarica l'app della VPN sul dispositivo in cui intendi guardare la partita.

Effettua l'accesso con le credenziali indicate in fase di registrazione.

Vai alla lista dei server VPN.

Connettiti ad un server VPN situato in Italia.

Attendi che la connessione sia attiva.

Collegati al sito web nove.tv.

Fai alla sezione Live per accedere allo streaming della partita.

L'incontro Barcellona-Inter si disputerà mercoledì 30 aprile alle ore 21. Il collegamento sul Nove avrà inizio invece dalle 19:30, per un ampio pre-partita curato dal team editoriale di Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.