Come vedere Avanti un altro in streaming dall'estero

Avanti un altro è l'apprezzatissimo game show pre-serale, condotto da Paolo Bonolis e trasmesso da Canale 5 oltre che in streaming, su Mediaset Infinity. Si tratta di un appuntamento fisso per tantissimi appassionati. Per guardare Avanti un altro in streaming dall'estero è sufficiente ricorrere a una VPN in modo da poter aggirare il blocco all'accesso alla piattaforma di streaming di Mediaset per seguire il programma via Internet.

La VPN da usare per questo scopo è NordVPN. Ottimizzata per lo streaming e con un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, infatti, la VPN ha tutte le carte in regola per essere considerata come il servizio di riferimento per chi vuole accedere alla TV in streaming dall'estero, senza compromessi sulla sicurezza (la connessione è protetta dalla crittografia del traffico dati).

Per attivare NordVPN è possibile puntare sull'offerta in corso: attualmente il servizio costa 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con garanzia di rimborso entro 30 giorni e con 3 mesi gratis da regalare a un amico. Aggiungendo 2 euro in più, inoltre, è possibile accedere anche a 1 TB in cloud e al password manager. Per attivare l'offerta basta collegarsi al sito ufficiale di NordVPN tramite il box qui di sotto.

Avanti un altro: ecco come vedere il programma in streaming dall'estero

La procedura da seguire per vedere Avanti un altro in streaming dall'estero è semplice:

bisogna attivare NordVPN sfruttando l'offerta in corso

scaricare l'app di NordVPN sul proprio dispositivo

sul proprio dispositivo accedere all'app e selezionare un server italiano per avviare la connessione

Completati tutti i passaggi, sarà ora possibile collegarsi a Mediaset Infinity per guardare Avanti un altro in streaming, anche dall'estero, senza differenze rispetto a come si vedrebbe lo show in Italia.

NordVPN è attualmente disponibile in offerta a 3,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.