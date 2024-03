Come vedere Amici in streaming dall'estero

Amici di Maria De Filippi, noto anche come Amici, è uno dei programmi di intrattenimento più longevi ed apprezzati della TV italiana. Il programma può essere seguito su Canale 5 ma è disponibile in streaming (anche on demand) tramite Mediaset Infinity, con la possibilità per tutti gli appassionati e i fan di recuperare o rivedere le puntate precedenti.

Per guardare Amici dall'estero in streaming è sempre possibile fare riferimento a Mediaset Infinity ma con un accorgimento aggiuntivo. In questo caso, infatti, serve una VPN per poter spostare il proprio IP in Italia e aggirare il blocco geografico all'accesso che la piattaforma di streaming applica a chi si collega dall'estero.

Nulla di più facile. Per attivare una VPN sicura, illimitata e ottimizzata per lo streaming, infatti, è possibile affidarsi a NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore. Con l'offerta in corso è possibile attivare NordVPN con un prezzo scontato di 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Con 2 euro in più, inoltre, è possibile aggiungere 1 TB in cloud e il password manager.

Per attivare l'offerta basta visitare il sito di NordVPN tramite il link qui di sotto.

Come vedere Amici dall'estero: la guida completa

Per guardare le puntate di Amici in streaming dall'estero è sufficiente seguire questa procedura:

attivare l'offerta di NordVPN da 3,99 euro al mese

scaricare l 'app di NordVPN sul proprio dispositivo

sul proprio dispositivo accedere all'app di NordVPN e scegliere un server in Italia per iniziare il collegamento

per iniziare il collegamento accedere a Infinity per iniziare la visione di Amici

Per attivare NordVPN basta seguire il link qui di sotto. La VPN, con l'offerta in corso, ha un costo di 3,99 euro al mese. Con 2 euro in più al mese è possibile aggiungere anche il password manager e 1 TB in cloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.