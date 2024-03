Come vedere Amici in diretta streaming dall'estero

Sei un fan di Amici di Maria De Filippi ma ti trovi all'estero e non vuoi perderti nemmeno un episodio del tuo talent show preferito? Non preoccuparti, c'è una soluzione semplice e veloce che ti permetterà di seguire tutte le puntate in diretta streaming, proprio come se fossi in Italia.

NordVPN per vedere Amici quando sei all’estero

Amici è uno dei programmi più amati della televisione italiana, trasmesso su Canale 5 e disponibile anche in streaming attraverso l'app Mediaset Infinity. Ma, a causa delle restrizioni geografiche, accedere ai contenuti di Mediaset Infinity dall'estero può risultare impossibile. La soluzione? Utilizzare una VPN, e tra le migliori sul mercato c’è NordVPN.

NordVPN è il servizio di VPN che ti consente di superare le barriere geografiche e goderti i programmi trasmessi in streaming sulle piattaforme italiane ovunque tu sia. Con la sua velocità di connessione senza rivali e la qualità dello streaming garantita, NordVPN offre attualmente una promozione imperdibile: il piano Standard a soli 3,99 euro al mese per due anni. In più avrai la possibilità di usufruire di tre mesi extra gratis o decidere di regalarli a qualcuno, rendendo l'offerta ancora più allettante.

Ecco i passaggi da seguire per vedere Amici in streaming dall'estero con NordVPN:

Sottoscrivi l'offerta NordVPN approfittando della promozione in corso. Scarica e installa l'app NordVPN sul dispositivo che intendi utilizzare per la visione. Accedi al tuo account NordVPN e seleziona un server VPN situato in Italia. Questo ti permetterà di simulare una connessione internet come se fossi fisicamente nel Paese, aggirando così le restrizioni geografiche. Avvia l'app Mediaset Infinity e cerca la diretta di Canale 5 o il programma Amici di Maria De Filippi.

Seguendo questi semplici passaggi, potrai seguire le vicende degli allievi del talent show più famoso di sempre. La diretta va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 e la domenica alle 14:00. Come detto per evitare le restrizioni geografiche è sufficiente il piano NordVPN Standard, che comunque ti offre navigazione crittografata, anti malware e blocco della pubblicità. Visita il sito ufficiale per tutte le informazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.