Come vedere Al Ain-Juventus in streaming dall'estero

Tutto pronto per l'esordio della Juventus al Mondiale per Club in corso di svolgimento negli Stati Uniti. L'avversario di questa notte sarà l'Al-Ain, club degli Emirati Arabi, con il fischio d'inizio della partita fissato per le 3.00 del mattino di giovedì 19 giugno.

Il match Al Ain-Juventus sarà trasmesso in diretta su DAZN, che ha acquisito i diritti di visione di tutti gli incontri della competizione. Ricordiamo che l'edizione 2025 del Mondiale per Club rientra tra gli eventi free offerti dalla piattaforma streaming, dunque per la visione della partita basterà registrare un account gratuito.

Per quanti invece sono all'estero, in aggiunta all'account gratuito su DAZN servirà una VPN. Infatti, come per tutti i contenuti streaming, se si prova a vedere l'incontro fuori dall'Italia compare il messaggio "Questo contenuto non è disponibile nel tuo Paese". Questo succede a causa delle restrizioni geografiche imposte dai provider di rete nazionali.

E in tal senso la VPN è il miglior servizio per bypassare il blocco geografico, dal momento che permette di simulare una connessione da un altro Paese. Il servizio di riferimento per lo streaming all'estero è NordVPN, grazie a una velocità di connessione e a una privacy di gran lunga superiori rispetto alla concorrenza.

Tra l'altro proprio in questi giorni i piani di due anni di NordVPN sono in sconto fino al 72%, con prezzi a partire da 3,39 euro al mese. La promozione in corso prevede inoltre la possibilità di ricevere in regalo fino a 10 Giga di dati per l'eSIM Saily. Usando il nostro codice sconto esclusivo BLAZE5 è possibile ottenere uno sconto extra del 5% sui piani biennali.

Una volta completata la sottoscrizione al servizio, sarà sufficiente scaricare l'app, accedervi con le proprie credenziali e selezionare uno dei server VPN situati in Italia. Non appena la connessione sarà attiva, il blocco geografico cadrà in automatico. Il motivo è semplice: i provider di rete riconosceranno una connessione Internet dall'Italia, anziché dal vero Paese dove ci si trova.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.