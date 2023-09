Come utilizzare i prompt per le immagini su Google Bard

Google Bard implementa alcune funzioni analoghe a quelle di Google Lens. Gli utenti hanno la possibilità di allegare immagini alle proprie richieste testuali, sfruttando gli appositi prompt. Che si intenda utilizzare Bard per puro divertimento o per ottenere risposte calzanti sulla base di immagini specifiche, questa opzione può risultare utile. Ecco come usarla.

Come usare i prompt di immagini

Google Bard è un chatbot AI che genera contenuti creativi basati sui prompt degli utenti. Ora, gli utenti possono anche usare delle immagini come prompt, per fornire al chatbot più informazioni visive. Questa funzione, che è stata presentata al Google I/O 2023, è già disponibile per il chatbot AI. Per usare questa funzione, basta seguire alcuni semplici passi.

Accedere a Google Bard.

Fare clic sull'icona + accanto al campo di richiesta del testo e selezionare Carica file.

Una volta che Bard ha caricato l'immagine, digita il messaggio per dare un contesto alla richiesta e premi Invia.

Il chatbot ora dovrebbe generare una risposta basata sul prompt multimodale.

È possibile anche catturare le immagini e inviarle direttamente a Bard, in questo modo:

Accedere a Bard dallo smartphone.

Toccare l'icona + a sinistra della finestra di messaggio e seleziona Fotocamera.

Scattare una foto e fare tap sul segno di spunta.

L'immagine verrà caricata direttamente su Bard. Ora aggiungere la richiesta testuale e toccare Invia.

Bard descriverà l'immagine utilizzando la potenza di Google Lens.

Per utilizzare i prompt di immagini su Bard, è necessario seguire alcune best practice, quali:

Scegliere immagini di alta qualità: le immagini di alta qualità , con colori vivaci e dettagli nitidi, facilitano il riconoscimento e l’interpretazione dell’immagine da parte dell’IA. Questo può portare a una risposta più accurata e pertinente.

, con colori vivaci e dettagli nitidi, facilitano il riconoscimento e l’interpretazione dell’immagine da parte dell’IA. Questo può portare a una risposta più accurata e pertinente. Scegliere immagini pertinenti: le immagini devono essere strettamente correlate alla richiesta. Le immagini irrilevanti o fuorvianti possono confondere Bard e produrre risposte errate o incoerenti. Ad esempio, se si vuole conoscere la storia della Torre di Pisa, si dovrebbe usare un’immagine di questo monumento, non una qualsiasi immagine di Pisa.

Aggiungere un testo appropriato al prompt: Per ottenere una risposta più utile, si dovrebbe aggiungere al prompt un testo che descriva l’immagine e che contenga parole chiave rilevanti. Inoltre, si dovrebbe specificare il formato desiderato della risposta e eventuali informazioni particolari che si vogliono che il chatbot includa nella sua risposta.

un che descriva l’immagine e che contenga parole chiave rilevanti. Inoltre, si dovrebbe specificare il formato desiderato della risposta e eventuali informazioni particolari che si vogliono che il chatbot includa nella sua risposta. Affinare i prompt: Bard è uno strumento di intelligenza artificiale interattivo. Se la prima richiesta non ha dato il tipo di risposte che si cercavano, si può modificare la richiesta per ottenere risposte migliori. Si può provare a cambiare l’immagine, a riformulare il testo o a aggiungere più dettagli per ottenere una risposta più soddisfacente dal chatbot di Google.

Cosa può fare Bard con i prompt delle immagini?

La possibilità di inviare immagini come richieste a Google Bard apre una serie di possibilità, come: consultare libri e altro materiale scritto, identificare i prodotti, ecc. Ad esempio, si può chiedere a Bard di scrivere didascalie di immagini per i social media.

Attualmente, Bard non è in grado di riconoscere le immagini delle persone. Inoltre, non può utilizzare i link per comprendere le immagini.