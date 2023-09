Come utilizzare ChatGPT per scrivere formule Excel

ChatGPT è uno strumento innovativo e utile in grado, tra le tante funzioni, di scrivere formule Excel in modo naturale e intuitivo. La nota positiva è che grazie a ChatGPT, non è necessario conoscere perfettamente le funzioni di Excel, ma è possibile chiedere al chatbot di creare le formule automaticamente, sia che si tratti di formule semplici che complesse, come calcolare valori, operare su dati o creare grafici. ChatGPT è lo strumento ideale, soprattutto nel caso in cui ci si trova a dover lavorare con una formula complessa, che va oltre il calcolo di una somma, come ad esempio una formula per calcolare la media ponderata, la deviazione standard o il tasso di crescita.

ChatGPT il supporto per le formule Excel

Per generare formule Excel con ChatGPT, è necessario accedere a Microsoft Excel o Fogli Google, oltre che a un account OpenAI. Solo così è possibile procedere su ChatGPT, per iniziare a chattare con il chatbot e porre richieste sulla generazione di formule Excel. Il prompt può essere inserito con un linguaggio naturale, usando parole semplici e chiare. ChatGPT saprà realizzare una guida passo passo nella creazione della formula o del grafico desiderato.

In ogni caso, è però essenziale essere chiari e specifici, quando si danno le indicazioni sul lavoro da svolgere, poiché qualsiasi errore commesso da ChatGPT a causa di un malinteso può portare a valori imprecisi nella tabella. Inoltre, ChatGPT potrebbe porre delle domande per capire meglio la richiesta così da generare dei suggerimenti e delle spiegazioni sulle funzioni e le operazioni da usare.

Cosa sono le formule Excel

Le formule di Excel sono equazioni che permettono di eseguire calcoli, restituire informazioni, modificare il contenuto di altre celle, verificare condizioni e così via. Le formule di Excel iniziano sempre con il segno di uguale (=) e possono contenere operandi che si dividono i valori, riferimenti a celle e nomi definiti e operatori che sono i simboli matematici o logici che specificano il tipo di operazione da eseguire sugli operandi. Le formule di Excel possono anche contenere funzioni predefinite, che sono delle espressioni già pronte che eseguono calcoli specifici in base ai parametri forniti.

Come creare una Formula Excel

Per scrivere una formula di Excel, è necessario selezionare una cella vuota e digitare il segno di uguale (=), poi inserire gli operandi e gli operatori che servono. È anche possibile procedere con il pulsante “Inserisci funzione” nella barra della formula, solo nel caso in cui si intende inserire una funzione predefinita da aggiungere alla formula. In ogni, procedere con INVIO per completare la formula e vedere il risultato nella cella. Nel caso in cui è necessario modificare o cancellare la formula, selezionare la cella e usare la barra della formula, o semplicemente procedere con CANC.

Come utilizzare ChatGPT per scrivere le formule Excel

È possibile porre a ChatGPT qualsiasi domanda relativa alle formule Excel, comprese richieste più complesse o creative, come "Crea una tabella pivot con i dati nella colonna A e B". Oppure, trasformarlo in un assistente personale perfetto per trovare la formula adeguata a ogni esigenza, ad esempio “Come posso calcolare il valore assoluto della differenza tra due celle?” ChatGPT cercherà di capire la richiesta e di fornire la formula Excel corrispondente. Dopodiché è possibile copiare la formula da ChatGPT e incollarla nella cella di Excel in questione e compilare con i risultati, apportando le modifiche necessarie.

Come inserire la formula su Excel

Dopo aver ottenuto la formula desiderata è possibile procedere su Excel inserendo la formula ottenuta. Nello specifico ecco come procedere per inserire la formula di ChatGPT su Excel:

Selezionare la cella in si vuole inserire la formula;

Digitare il segno di uguale (=) per iniziare la formula;

Copiare la formula;

Completare con INVIO per visualizzare il risultato nella cella.

ChatGPT: formule Excel complesse

ChatGPT è uno strumento potente e versatile in grado di scrivere anche le formule Excel complesse, questo permette di risparmiare tempo e di evitare errori. Infatti, è la risorsa perfetta per scrivere formule più complicate per Excel o Fogli Google. Nello specifico, ChatGPT può scrivere formule Excel che usano funzioni avanzate, operazioni matematiche, riferimenti assoluti e relativi, nomi di intervallo e altre caratteristiche di Excel. Il chatbot può anche creare formule che si adattano ai cambiamenti dei dati o che restituiscono valori diversi in base a condizioni logiche.

ChatGPT e formule Excel: i limiti

ChatGPT non è perfetto, infatti può accadere di non ottenere dei risultati ottimali, questo perché ChatGPT potrebbe aver frainteso la richiesta generando una formula che non funziona in Excel o Fogli. Per tentare nuovamente è necessario trovare l’errore e capire come riformulare la richiesta per ottenere la risposta corretta. Infatti, è importante ricordare che l'accuratezza dei risultati di ChatGPT dipendono in gran parte dalla chiarezza delle istruzioni.

Infine, è necessario chiarire che ChatGPT non è infallibile, tutto ciò che viene generato dall’AI non è affidabile al cento per cento in quanto potrebbe generare contenuti con errori o imprecisioni. Per questi motivi è sempre consigliabile verificare tutte le informazioni fornite dal chatbot.