Come utilizzare l'AI per creare immagini commerciali

Getty Images è una piattaforma leader nella fornitura di contenuti visivi di alta qualità, che offre immagini, video, illustrazioni e altro ancora. Ma Getty Images non si limita a fornire contenuti visivi, infatti; si fonde anche con l'intelligenza artificiale e dà vita a uno strumento innovativo e creativo: l'AI di Getty Images. Questo strumento è il frutto di una partnership con NVIDIA, azienda leader nel settore dell'AI e del calcolo grafico. Con l'AI Generativa di Getty Images è possibile creare immagini originali e personalizzate a partire da una descrizione testuale, usando l'AI per analizzare le caratteristiche e i dati dei contenuti visivi di Getty Images.

Come funziona Getty AI

L'intelligenza artificiale di Getty Images si basa sull'architettura Edify, parte di NVIDIA Picasso, una piattaforma per lo sviluppo di modelli di AI Generativa per il design visivo. Il modello è stato addestrato esclusivamente con i contenuti visivi di Getty Images, tra cui anche quelli premium ed esclusivi, garantendo così una qualità elevata e una sicurezza commerciale delle immagini generate. Per scaricare le immagini generate è necessario registrarsi o accedere al proprio account per completare l'acquisto, questo serve anche per ottenere le informazioni sulla copertura legale delle immagini generate.

Come accedere all'AI Generativa di Getty Images

Getty Images AI Generativa è uno strumento innovativo e creativo che permette di generare immagini usando l'AI, ma per accedere e conoscere i costi dello strumento, è necessario contattare Getty Images e richiedere una demo personalizzata. Questo perché Il costo dipende dal tipo e dalla quantità di immagini che si vogliono generare e licenziare. Ricordando, che il costo include anche una parte che viene destinata ai creatori dei contenuti originali usati per addestrare l'AI, in modo da riconoscere il loro lavoro e incentivare la creazione di altre immagini di alta qualità.

Come richiedere la demo su Getty Images

Per procedere con la realizzazione di immagini direttamente dall'AI di Getty è necessario richiedere un demo, ecco come fare. Nello specifico, è possibile accedere al sito ufficiale e selezionare "AI GENERATOR". Nella nuova schermata si può osservare la descrizione di questa nuova funzione di Getty, per procedere con la richiesta selezionare "Richiedi una Demo". Sarà necessario compilare tutti i campi presenti come nome, cognome, telefono, nome azienda, tipo azienda e altro, per poi attendere la risposta da parte di Getty.

AI Generativa Getty Images : come generare foto commerciali

Per usare l'AI Generativa di Getty Images, basterà inserire una descrizione testuale dell'immagine da creare. Ma come inserire l’input giusto? Prima di tutto, la descrizione deve essere molto precisa, ma soprattutto deve contenere le parole chiavi che indichino il soggetto, lo stile, il contesto e le caratteristiche visive dell'immagine desiderata. Inoltre, Getty permette anche di usare dei filtri per specificare il formato, il colore e l'orientamento dell'immagine.

La piattaforma permette anche di scegliere tra una varietà di immagini. Infatti, produce diverse opzioni inerenti alla descrizione, così da poter valutare quale sia tra le tante l'immagine adatta all'esigenza. Infine, le immagini generate possono essere scaricate con la stessa facilità e sicurezza delle immagini pre-scattate di Getty Images.

Come utilizzare l'intelligenza artificiale di Getty Images

L'intelligenza artificiale di Getty Images è una soluzione innovativa e responsabile a scopo aziendale, come già specificato, per procedere è necessario accedere al proprio account nel sito web ufficiale di Getty Images e cliccare su " AI GENERATOR " nel menu in alto a destra. Ma ecco nella pratica come generare un’immagine con l’AI è necessario procedere seguendo questi passaggi:

Inserire una descrizione testuale dell'immagine da creare;

Cliccare su "Genera immagini";

Attendere qualche secondo;

Cliccare sull'immagine preferita;

Visualizzare i dettagli (titolo, la licenza e il prezzo);

Modificare la foto se necessario (gli strumenti di editing disponibili sono il ritaglio, la rotazione, il contrasto e la saturazione.)

Cliccare su "Aggiungi al carrello" per scaricare l'immagine.

A questo punto il modello genererà diverse immagini che corrispondono alla descrizione, così da poter scegliere quella più adatta.

I vantaggi di generare immagini con Getty Images

L'intelligenza artificiale generativa è una tecnologia che offre diverse opportunità per l'immaginazione e la creatività, soprattutto per le aziende che operano nel settore della comunicazione visiva. La nuova funzione di Getty è lo strumento ideale per la generazione di immagini commerciali. Infatti, Getty Images con l'AI Generativa offre diversi vantaggi per i professionisti della creatività visiva.

Ma principalmente dà la possibilità di ideare e realizzare nuovi concetti e composizioni in modo rapido ed efficace, sfruttando la potenza dell'AI e la qualità dei contenuti di Getty Images. Ma non solo, Getty permette di personalizzare le immagini generate in base alle proprie preferenze e ai propri obiettivi, modificando la descrizione testuale o combinando le immagini generate con quelle pre-scattate, per ottenere un risultato perfetto.

Sicurezza e garanzia su Getty Images

Utilizzare l'intelligenza artificiale di Getty Images significa avere la sicurezza di usare immagini generate da un modello addestrato solo con contenuti visivi di Getty Images, senza rischiare violazioni di diritti d'autore o di proprietà intellettuale. Oltre alla garanzia di avere una copertura legale illimitata per ogni immagine scaricata, grazie all'indennizzo offerto da Getty Images. Questo denota il rispetto dei creatori dei contenuti visivi originali usati per addestrare il modello, che vengono compensati per l'uso delle loro opere nell'AI Generativa.