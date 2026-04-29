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Come usare Dreamina AI in Italia in totale sicurezza

Lo strumento di intelligenza artificiale per immagini e video presenta limiti più restrittivi nei Paesi dell'Unione europea.
Come usare Dreamina AI in Italia in totale sicurezza
Lo strumento di intelligenza artificiale per immagini e video presenta limiti più restrittivi nei Paesi dell'Unione europea.
Federico Pisanu
Pubblicato il 29 apr 2026
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Dreamina AI è un tool basato sull’intelligenza artificiale in grado di generare immagini e brevi video. Presente all’interno dell’editor di foto e video con AI CapCut, sta riscuotendo un notevole successo in tutto il mondo grazie agli eccellenti risultati finali che tutti possono ottenere, anche chi non ha alcuna conoscenza di grafica.

C’è però un problema: in molti Paesi dell’Unione europea, Italia inclusa, la piattaforma AI presenta limiti più stringenti, i crediti si esauriscono più velocemente, e la maggior parte delle funzioni sono contrassegnate come “in arrivo” o non disponibili. Ecco perché, per accedere al generatore di immagini e video Dreamina in totale sicurezza e senza restrizioni, gli utenti dovrebbero prendere in considerazione l’utilizzo di una VPN.

La scelta migliore è affidarsi a una VPN premium, cioè a pagamento, dal momento che le VPN gratuite spesso offrono una larghezza di banda limitata, minore velocità e un numero ridotto di server. Inoltre, cosa non meno importante, un servizio di rete privata virtuale free rappresenta a volte un rischio per la sicurezza dei propri dati personali e finanziari.

Una connessione VPN veloce è fondamentale per poter usare Dreamina AI senza problemi. Per assicurarsi una VPN di questo tipo è bene scegliere un servizio che supporti il protocollo WireGuard, considerato al momento come quello più veloce.

Un altro parametro importante da considerare sono le funzionalità di sicurezza. La soluzione più adatta è scegliere una VPN che presenta funzioni extra come “kill switch”, vale a dire l’annullamento automatico della connessione quando il servizio VPN è instabile, così da prevenire eventuali leak di dati.

Tutte le caratteristiche appena citate le ritroviamo in NordVPN, una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato. In questi giorni i piani della durata di due anni sono in offerta a partire da 2,99 euro al mese, grazie al 76% di sconto.

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