I chatbot di intelligenza artificiale come ChatGPT possono essere usati per facilitare la sintesi di testi lunghi, come articoli, documenti di ricerca e libri.

Chi deve scrivere un riassunto per la scuola o per il lavoro su un testo scritto e ha poco tempo, può trovare in ChatGPT un valido supporto per mettere a fuoco i punti chiave. Chiaramente, il chatbot di OpenAI è uno strumento che può aiutare a comprendere meglio un argomento e non è consigliabile affidargli la stesura completa del proprio lavoro.

Chi è studente e deve scrivere un documento di ricerca, chi vuole approfondire un articolo lungo o chi vuole cimentarsi in un argomento complesso, può usare ChatGPT per semplificare il processo.

ChatGPT: un assistente virtuale per riassumere qualsiasi testo

Per sfruttare al meglio ChatGPT, è necessario avere un e una conoscenza di base dell'articolo, del documento di ricerca o del libro che si desidera riassumere.

1. Trovare l'articolo, il documento o il libro da riassumere

Per riassumere un articolo o un documento di ricerca, basta trovare il testo online e lasciarlo aperto in una scheda separata.

2. Accedere a OpenAI

Fare il login o registrate un account OpenAI.

3. Digitare il prompt (la richiesta)

Nella casella di chat, digitare TLDR: seguito dal titolo del libro di cui si desidera il riassunto. TLDR sta per too long, didn't read (troppo lungo, non l'ho letto) o in alternativa chiedere a ChatGPT: "Riassumi [titolo del libro]". Lo stesso discorso vale per qualunque testo, che può essere direttamente incollato.

Inoltre, è possibile incollare anche gli URL. Se si vuole usare l'acronimo TLDR, basta aggiungere la dicitura "in italiano", altrimenti ChatGPT farà un riassunto in inglese!

Come già detto, per usare ChatGPT come strumento di sintesi di una ricerca, è necessario avere una conoscenza di base dell’argomento per evitare di inserire informazioni imprecise nel riassunto. Il chatbot fornirà alcuni punti elenco sull’argomento, ma si dovrà comunque leggere i punti chiave della ricerca, poiché ChatGPT non fornisce statistiche specifiche o conclusioni scientifiche. Tuttavia, può aiutare a capire meglio il contesto della ricerca.

Se si incontrano difficoltà a comprendere passaggi specifici di un articolo, di un libro o di un documento di ricerca, si può copiare parti del testo e incollarle in ChatGPT. Questo metodo può essere visto come una riformulazione delle parole che si stanno leggendo per facilitare la comprensione del testo che si ha davanti.

ChatGPT può riassumere un PDF?

Questo chatbot è in grado di riassumere anche i PDF e di rispondere a qualunque domanda in merito. Tuttavia, è meglio leggere il PDF e usare il chatbot come strumento di riepilogo piuttosto che come insegnante.

Chi cerca un chatbot AI affidabile per ottenere un riassunto accurato di un PDF, può provare ChatPDF. Questo strumento permette di riassumere fino a tre PDF di massimo 120 pagine al giorno e offre un piano aggiornato per 5 dollari al mese.

ChatPDF è facile da usare: basta caricare il PDF che si vuole riassumere e scegliere la lunghezza del riassunto. Il chatbot restituirà un riassunto chiaro e conciso del PDF, evidenziando le informazioni più importanti.

ChatGPT può riassumere un messaggio di posta elettronica?

Per riassumere il contenuto di una discussione via e-mail, si dovrebbe copiare e incollare ogni singola e-mail in ChatGPT. Sarebbe meglio invece, leggere da soli il messaggio e chiedere una mano a ChatGPT per scrivere una risposta basata sui punti chiave che si sono ricavati dalla conversazione.

Il chatbot di OpenAI può generare una risposta appropriata e professionale, tenendo conto del tono, dello stile e dell’obiettivo della comunicazione. Può anche suggerire come iniziare o concludere la risposta, come formulare una domanda o una richiesta, o come esprimere un’opinione o un feedback.

I limiti di ChatGPT

Se si vuole usare ChatGPT per riassumere un articolo, un libro o una ricerca, è bene tenere presente che la versione gratuita del chatbot non è a conoscenza di eventi avvenuti dopo il settembre 2021.

ChatGPT è un modello linguistico di grandi dimensioni che imita le dinamiche conversazionali umani. Questa forma di imitazione è il motivo per cui ChatGPT risponde alle domande anche quando non fornisce la risposta corretta. È importante quindi non utilizzare le informazioni del chatbot senza averle prima verificate.

Se si cerca di aggirare questo ostacolo e si fornisce a ChatGPT un articolo che contiene informazioni successive al 2021, potrebbe avere delle allucinazioni e inventare dettagli di sana pianta.